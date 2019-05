Proiezioni Parlamento Europeo 2019: suddivisione seggi per paese e partiti

Come cambia il Parlamento europeo dopo le elezioni del 26 maggio 2019? I risultati in Italia e Francia sono in grado di cambiare radicalmente lo scenario attuale? Va detto che gli equilibri non sono così stabili: in particolare quello retto dal Partito Popolare Europeo e Socialisti e Democratici, che da solo non è sufficiente a ottenere la maggioranza dei seggi. Alleandosi con i LiberalDemocratici dell’ALDE, la maggioranza dei seggi sarebbe invece assicurata. E sarebbero proprio i Liberali l’ago della bilancia della nuova maggioranza.

E i sovranisti?

I partiti di destra, da soli, non riuscirebbero ad avere la maggioranza dei seggi. Colpa del Cdu-Csu tedesco: certamente la Merkel guida ancora la classifica delle preferenze degli elettori teutonici, ma il risultato è stato il peggiore della sua storia. Bene anche i Verdi, ma la situazione resta in bilico. L’Alde sa perfettamente che Ppe e Pse hanno bisogno di loro per avere il maggior numero dei seggi, e per questo farà valere le proprie ragioni.

Tuttavia, con un a tale maggioranza, i sovranisti si dovrebbero accontentare di meno di un terzo dei seggi restanti, visto che nel quadro generale non sono riusciti a raggiungere nemmeno il 10% singolarmente (Ecr, Enl ed Efdd). Insomma, i risultati emersi in Italia e in Francia potrebbero essere più importanti a livello nazionale che a livello locale. Altri casi significativi a livello locale sono la Grecia (dove Nea Demokratia ha superato Syrizia di quasi 10 punti percentuali), Ungheria (56% per Orban) e Polonia (42,4% per gli euroscettici di Diritto e Giustizia).

Proiezioni Parlamento europeo 2019: la ripartizione dei seggi

Dei 751 seggi disponibili, l’ultima proiezione relativa alla composizione dell’Europarlamento, rivela che il maggior numero di seggi andrà al Partito Popolare (179), mentre i Socialisti & Democratici non sarebbero così distanti (150 seggi), anche se l’ago della bilancia della nuova maggioranza saranno i Liberali (108 seggi). Buona prova a livello europeo dei Verdi, che otterrebbero 68 seggi. Seguono l’ENF (il gruppo dove si trova la Lega) che sale a 71 seggi, e quindi i Conservatori con 57 seggi, 13 in più di quelli dell’EFDD (dove troviamo il Brexit Party di Farage e il Movimento 5 Stelle), che si ferma a 44. Infine le sinistre (GUE/NGL) chiuderebbero a 38 seggi.

Proiezioni Parlamento europeo 2019: ripartizione seggi per Paese e primo partito

Di seguito riepiloghiamo in una tabella la ripartizione dei seggi per Paese, andando a vedere quali sono i partiti leader per ciascuna nazione.

Paese Numero seggi 1° Partito Austria 18 ÖVP (34,9%, 7 seggi) Belgio 21 N-VA (13,49%, 3 seggi) Bulgaria 17 GERB (30,64%, 6 seggi) Croazia 11 HDZ (22,72%, 4 seggi) Cipro 6 DISY (29,02%, 2 seggi) Repubblica Ceca 21 ANO (21,18%, 6 seggi) Danimarca 13 Venstre (23,5%, 3 seggi) Estonia 6 ER (26,2%, 2 seggi) Finlandia 13 KOK (20,8%, 3 seggi) Francia 74 RN (23,53%, 22 seggi) Germania 96 CDU/CSU (28,7%, 29 seggi) Grecia 21 Nea Demokratia (33,27%, 9 seggi) Ungheria 21 Fidesz & KDNP (52,33%, 13 seggi) Irlanda 11 Fine Gael (29%, 4 seggi) Italia 73 Lega (33,64%, 28 seggi) Lettonia 8 JV (26,24%, 2 seggi) Lituania 11 TS-LKD (19,28%, 3 seggi) Lussemburgo 6 DP (21,44%, 2 seggi) Malta 6 Labour Party (55,9%, 4 seggi) Olanda 26 PVDA (19%, 6 seggi) Polonia 51 PiS (43,1%, 24 seggi) Portogallo 21 PS (33,5%, 10 seggi) Romania 32 PNL (27,86%, 10 seggi) Slovacchia 17 PS-Spolu (40,22%, 8 seggi) Slovenia 8 SDS-SLS (26,43%, 3 seggi) Spagna 54 PSOE (32,84%, 20 seggi) Svezia 20 Socialisti Democratici (23,6%, 5 seggi) Regno Unito 73 Brexit Party (31,71%, 29 seggi)

