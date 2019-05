Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 28 maggio 2019

Stasera 28 maggio 2019 torna l’appuntamento settimanale con Cartabianca e Dimartedì. I due talk show, condotti da Bianca Berlinguer su Rai 3 e Giovanni Foloris su La7, approfondiranno scottanti temi d’attualità. Obiettivo di entrambe le trasmissioni è infatti quello di stimolare un consapevole ed equilibrato dibattito sociale.

Attraverso interviste, servizi speciali e gli ospiti i conduttori proveranno a far luce sulle principali trasformazioni politiche ed economiche in atto nel nostro Paese. Ma quali argomenti verranno trattati stasera a Cartabianca e Dimartedì?

Cartabianca: ospiti e anticipazioni 28 maggio 2019

Tanti saranno gli argomenti di politica ed economia di cui si dibatterà stasera dalle 21.20 a Cartabianca. Molto probabilmente ampio spazio verrà dedicato alle elezioni Europee del 26 maggio 2019 e soprattutto ai risultati delle votazioni. Attraverso i servizi di approfondimento si discuterà quindi sull’equilibrio del nostro governo e il futuro delle forze di maggioranza.

Si passerà poi all’analisi del comportamento delle opposizioni e non mancheranno poi altri temi di economia e società. Inoltre Bianca Berlinguer intervisterà un personaggio di spicco del mondo dello spettacolo o della politica. Infine ci sarà Mauro Corona, presenza oramai fissa del programma, che regalerà il suo particolare punti di vista sugli argomenti trattati. Tutto questo e molti altri ospiti stasera a Cartabianca.

Lo streaming e i social di Cartabianca

È possibile seguire Cartabianca anche in streaming su Rai Play tramite la sezione dirette. Sulla stessa piattaforma inoltre sono presenti anche le repliche del programma.

Il talk show utilizza i social network per interagire con i propri telespettatori attraverso il suo profilo ufficiale Facebook e Twitter.

Dimartedì: ospiti e anticipazioni 28 maggio 2019

Stasera Dimartedì attraverso i servizi degli inviati, interviste e ospiti speciali proverà a superare Cartabianca nella gara degli ascolti. Tema centrale della puntata saranno i risultati delle elezioni Europee che hanno visto trionfare la Lega di Matteo Salvini. Un successo anche per il PD, diventato il secondo partito più votato, e Giorgia Meloni che con il suo partito ha ottenuto il 6,5%. Il Movimento 5 Stelle invece ha perso molti voti passando dal 32% delle Politiche dello scorso anno al 17% con le Europee.

Si dibatterà poi sul ritorno da parlamentare europeo di Silvio Berlusconi e sull’equilibrio del nostro governo dopo le elezioni. Il rivale di Cartabianca dedicherà poi ampio spazio al tav, flax tax, tasse, consumi, cultura, società e ai risultati delle elezioni Regionali in Piemonte e delle amministrative in altre città. Non mancheranno poi gli ospiti speciali, i sondaggi di Nando Pagnoncelli e in copertina la satira di Gene Gnocchi. Tutto questo e molto altro dalle 21.15 su La7.

Lo streaming e i social di Dimartedì

È possibile guardare le puntate del talk show in streaming sul sito de La7 dal giorno dopo la messa in onda del programma.

Inoltre Dimartedì, proprio come Cartabianca, utilizza i social network per comunicare con il pubblico attraverso il profilo ufficiale Facebook e Twitter.

