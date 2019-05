Risultati elezioni Pescara 2019: consiglieri comunali eletti, nomi e preferenze

In linea con il risultato regionale delle europee, la Lega si conferma primo partito anche nelle amministrative di Pescara eleggendo come nuovo sindaco Carlo Masci.

Il candidato di Forza Italia ha conquistato la poltrona di primo cittadino con il 51,33% evitando per un soffio il ballottaggio con la candidata di centrosinistra Marinella Sclocco, ferma al 22,87% delle preferenze. Il Movimento Cinque Stelle con Erika Alessandrini, invece, ha sfiorato il 13%.

A sostenere la candidatura di Masci è stata un’ampia coalizione di destra formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e dalle liste civiche Pescara Futura, Unione di Centro e Amare Pescara.

A scrutinio non ancora terminato, ma quando l’esito era ormai chiaro, il neo sindaco ha annunciato di voler avviare una fase di collaborazione tra tutte le forze politiche. “Sarò il sindaco di tutti. Voglio collaborare anche con gli altri candidati sindaci“, ha detto.

Tra le sue priorità la riqualificazione delle periferie, un nuovo piano di sicurezza urbana ma soprattutto il rilancio del turismo balneare della città in un progetto che passa anche per una maggiore tutela del mare.

Risultati elezioni Pescara 2019: chi entra in consiglio comunale

A conquistare il maggior numero di scranni all’interno del consiglio comunale è la Lega che porta a casa 8 dei 20 seggi destinati alla maggioranza. Con il Carroccio sono stati eletti i consiglieri Vincenzo D’Incecco, Marcello Antonelli, Giovanni Santelli, Maria Rita Carota, Maria Luigia Montopolino, Salvatore Di Pino e Armando Foschi.

Il partito del neosindaco, Forza Italia ha eletto 5 candidati, l’ex sindaco Luigi Albore Mascia, Eugenio Seccia, Manuela Peschi, Claudio Croce e Roberto Renzetti, mentre a Fratelli d’italia sono toccati 3 seggi occupati da Alfredo Cremonese, Fabrizio Rapposelli e Massimo Pastore. Infine, le liste civiche hanno eletto Adamo Scurti e Simone D’Angelo, per Pescara Futura, Berardino Fiorilli, per Amare Pescara, e Massimiliano Pignoli per Pescara Domani.

All’opposizione, il partito che conquista più seggi è il Partito democratico. Oltre alla candidata sindaco Marinella Sclocco, i dem hanno eletto altri 4 consiglieri: Stefania Catalano, Giacomo Cuzzi, Piero Giampietro e Francesco Pagnanelli. Delle liste civiche che hanno appoggiato la candidata di centrosinistra, sono stati eletti Mirko Frattarelli, per Sclocco sindaco, e Giovanni Di Iacovo, con Pescara città aperta.

Il Movimento Cinque Stelle siederà in consiglio con 4 consiglieri. Oltre alla candidata sindaco Erika Alessandrini, entrano anche Giampiero Lettere, Paolo Sola e Massimo Di Renzo. Nessun seggio, infine, per le tre liste civiche che sostenevano la candidatura a sindaco di Carlo Costantini, che non superano il 3%. Il candidato sconfitto sarà l’unico ad entrare in consiglio.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM