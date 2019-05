Lettera di incarico professionale per Partita Iva, come scriverla e fac simile

Lettera di incarico professionale per Partita Iva, come scriverla e fac simile

Oggi, affinché una qualsiasi azienda possa avvalersi della collaborazione e dell’apporto di conoscenze di un libero professionista, titolare di partita IVA (ad esempio un avvocato o un architetto), dovrà redigere quella che è denominata lettera di incarico professionale. Vediamo di seguito gli elementi essenziali da sapere in questi casi e come scriverla.

Se ti interessa saperne di più sulla lettera di richiamo, clicca qui.

Lettera di incarico professionale: cos’è e finalità

In sostanza, con tale lettera di incarico, un committente sceglie ed incarica in modo espresso e chiaro un professionista, esterno all’azienda stessa, al fine che questi realizzi, ad esempio, una consulenza legale o effettui delle valutazioni tecniche relativamente ad un un certo progetto. Pertanto, nelle circostanze suddette, sarà doveroso per l’azienda scrivere un documento di questo tipo, in osservanza di quanto previsto dalla legge n. 27 del 2012, relativa alla modifica e riforma delle professioni regolamentate. Lo scopo della redazione di una lettera di incarico professionale è rendere, fin dal principio, nitidi e cristallini i rapporti tra committente e professionista, in modo tale da evitare eventuali futuri contenziosi circa il pagamento della parcella e in modo da chiarire, quindi, aspetti essenziali come il grado di complessità delle attività da svolgere e i compensi pattuiti.

Un fac simile di esempio

Chiarito cosa sia una lettera di incarico professionale e spiegati i fini, vediamo di seguito un fac simile di una ipotetica lettera di incarico, in modo da essere, sul tema, il più esplicativi possibile.

Nome dell’azienda…………….

Via…………….

Cap……….. Città…………

Spett.……………. (indicare il nome del professionista)

Via…………………

Cap………. Città………….

Oggetto: incarico di collaborazione professionale

La società…………., con sede legale a……….. in via………… n.….. P. IVA n.……………, con la presente affida alla/al D.ssa/Dott.…, nata/o a…………. il………….. e residente a…………. in via………….. codice fiscale n.………….. P.IVA n.………………. il seguente incarico professionale:…………………. (descrizione precisa dell’incarico in tutti i suoi elementi identificativi).

A titolo di corrispettivo per tale prestazione professionale sarà versato un compenso orario complessivo pari a €……….., comprensivo di IVA e cassa di previdenza, su cui al momento dell’erogazione saranno effettuate le ritenute fiscali così come disposto dalla normativa vigente.

La sottoscrizione della presente lettera di incarico comporta la piena ed incondizionata accettazione del contenuto di essa.

Luogo e data……………………

Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante……………….

Firma per accettazione……………………

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM