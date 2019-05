Realme 3 Pro: uscita, prezzo e scheda tecnica. Quando esce

Il sub-brand di Oppo si è introdotto nel mercato europeo con una proposta di smartphone facenti parte della media fascia. Le specifiche sembrano promettere bene ma anche i prezzi fanno ben sperare. Dopo Realme X e X Lite arriva anche la versione Pro, con una dotazione di gran lunga migliore ai due fratelli minori, ma con un design che rimane integro e classico. Ecco tutti i dettagli.

Realme 3 Pro: tutte le specifiche tecniche

Sul fronte hardware, il modello 3 Pro del sub-brand Oppo, non è messo così male. La proposta è quella di un processore Snapdragon 710, performante ed equilibrato, un mix giusto per ottenere un’ottimizzazione di livello. Ottimizzazione garantita anche dalle dotazioni memoria RAM e ROM, 4 e 6 GB per la prima e 64 e 128 per la seconda. Design già anticipato, molto semplice e lineare con un display 6,3″ IPS, con risoluzione Full HD+. Frontalmente troviamo la goccia mentre al posteriore troviamo un doppio sensore per la fotocamere e il lettore di impronte. Abbastanza scarsa la dotazione delle fotocamere, la principale è da 16 megapixel mentre il secondo sensore è di 5 megapixel e serve per il calcolo della profondità. Sensore anteriore invece, importante, con una camera frontale da 25 megapixel.

Realme 3 Pro: autonomia e prezzo

Sul fronte batteria troviamo una dotazione di 4050 mAh che fa ben sperare non solo per la durata dello smartphone in una sola intera giornata, in più, se non dovesse bastare, c’è il supporto alla ricarica rapida VOOC 3.0. Sulla connettività decisamente male, manca sia il cavo USB sia l’NFC, bella notizia invece data dalla presenza del jack da 3.5 mm. Per quanto riguarda il prezzo la versione 4/64 dovrebbe costare circa 199€ mentre la versione più equipaggiata, da 6/128 arriva a 249€, tutto sommato abbordabili, per quello che propone lo smartphone.

