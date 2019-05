Francesco Da Vinci a The Voice: chi è il figlio di Sal Da Vinci

Francesco Da Vinci a The Voice: chi è il figlio di Sal Da Vinci, carriera e vita privata.

Le Blind Audition di The Voice, talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura, sono giunte al termine con la quinta puntata andata in onda il 21 maggio. In questa fase del programma i coach devono formare i loro team, che poi porteranno alle manche successive. Nell’ultima puntata trasmessa, Morgan e Gigi D’Alessio avevano già completato le loro squadre, mentre a Guè Pequeno e a Elettra Lamborghini mancava un talento l’uno per essere al completo. Come nelle scorse blind le emozioni e le gran voci non sono mancate ma arrivati a questo punto i giudici cercano quella scintilla in più che gli permetta di distinguersi nel corso del talent.

Chi è Francesco Da Vinci

Questa scintilla è sicuramente arrivata con Francesco Da Vinci. Classe 1993, napoletano e figlio di Sal Da Vinci noto cantante e attore italiano, figlio a sua volta di un altro grande artista cioè Mario Da Vinci. Di certo a Francesco nel corso della sua crescita non sono mancati stimoli e punti di riferimento nel mondo dell’arte, infatti il giovane, oltre a scrivere e cantare, ha anche la passione per la recitazione e può vantare la sua presenza in Gomorra 4 nel ruolo di Mma, componente del clan di Enzo Sangueblu.

L’esibizione e i commenti

Il cantante si è presentato sul palco con un suo inedito, L’ammore fa paura, riuscendo a conquistare sia Guè che Elettra e ricevendo i complimenti dagli altri due coach ormai al completo nei loro rispettivi team.

Il rapper milanese ha commentato la performance del ragazzo complimentandosi per la capacità di unire un sound moderno alla tradizione della sua città d’origine. Inoltre alla fine dell’esibizione Gigi D’Alessio si è alzato per abbracciare Francesco e complimentarsi con lui affermando di conoscerlo da quando aveva tre anni.

Francesco, alla fine dei commenti dei coach, ha scelto di continuare il suo percorso a The Voice con Guè Pequeno.

Il talento del giovane è stato anche notato dagli autori di Gomorra, infatti è possibile trovare due suoi brani nella colonna sonora della serie.

