The Voice 2019: ospiti e anticipazioni di stasera 28 maggio Rai 2

Con la conclusione della fase preliminare delle Blind Auditions, i quattro team di The Voice 2019 sono finalmente al completo. Durante la fine della scorsa puntata, i coach avevano dovuto a malincuore fare una ulteriore scelta, portando avanti solo sei talenti su quattordici.

I best six si esibiranno dunque questa sera, 28 maggio, durante la prima delle due Battle. I giovani concorrenti in gara duelleranno uno contro l’altro e solo la metà di loro avrà accesso alla fase dei knock out, la quale precede le semifinali.

Room: trama, cast e storia vera del film in tv stasera su Canale 5

The Voice 2019: anticipazioni, team al completo. I coach scelgono i Best Six

A grande sorpresa di tutti, Elettra Lamborghini è riuscita a superare i colleghi, chiudendo il proprio team subito prima del collega Gué Pequeno. Come promesso, l’ultimo coach a completare la propria squadra ha dovuto pagare un pegno.

Il nostro King del Rap, ha eseguito una versione completamente nuova e rivisitata di Non dirgli mai, celebre brano di Gigi D’Alessio. Tra delirio e risate contagiose, il rapper ha saputo dare nuova vita, dunque, ad una romantica canzone napoletana dal sapore neomelodico.

Morgan, il severo quanto eccentrico maestro temuto da tutti, era stato il primo dei quattro coach a completare il proprio team e si è riunito in sala prove con i suoi allievi con lieve anticipo.

The Voice 2019: questa sera Battle, i concorrenti pronti per la sesta fase

I 24 concorrenti rimasti in gara stanno scaldando le corde vocali e sono pronti a salire sul palco di The Voice Of Italy 2019. Le Blind Auditions si sono concluse e segue la fase più temuta, quanto attesa, del format. Le Battle sono veri e propri duelli durante i quali si sfidano due concorrenti dello stesso team. Solo uno dei due, in seguito al giudizio del proprio coach, avrà la possibilità di proseguire la gara.

I dodici talenti che supereranno le Battle avranno accesso alla fase decisiva, quella dei Knock out, in onda su Rai 2 giovedì 30 maggio.

Maria Iemmino Pellegrino

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM