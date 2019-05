Italia U20-Giappone U20: probabili formazioni, quote e pronostico

La gara tra le formazioni Under 20 di Italia e Giappone si giocherà allo Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka di Bydgoszcz, in Polonia, mercoledì 29 maggio: calcio d’inizio alle ore 18.00.

Italia U20-Giappone U20: sfida tra prime del girone

All’esordio, la nazionale azzurra guidata da Paolo Nicolato ha battuto il Messico per 2-1 e successivamente l’Ecuador per 1-0. Il punteggio pieno garantisce la qualificazione agli ottavi di finale e con un solo punto avrebbe il primo posto del girone. L’avversario però non è da sottovalutare, i nipponici sono al momento secondi nel girone a 4 punti e cercano anch’essi almeno un punto per non rischiare di essere raggiunti in classifica dall’Ecuador.

Italia U20-Giappone U20: le probabili formazioni

ITALIA U20 (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti

GIAPPONE U20 (4-4-2): Wakahara; Sugawara, Seko, Kobayashi, Suzuki; K. Saito, Fujimoto, M. Saito, Yamada; Tagawa, Miyashiro

Quote e pronostico del match

In Italia U20-Giappone U20, gli azzurrini scenderanno in campo per difendere la leadership contro una squadra che ha bisogno ancora di punto per approdare alla seconda fase. Le previsioni degli analisti, in effetti, privilegiano il pareggio quotato a 2,35, di un soffio avanti sull’ 1 dell’Italia, dato a 2,85. La seconda vittoria del Giappone dopo quella contro il Messico pagherebbe invece 3,20. Salde le preferenze sull’Under: una partita con meno di tre reti complessive è offerta a 1,50, mentre Goal e No Goal viaggiano in perfetta parità, a 1,85. Nelle scommesse sul risultato esatto il punteggio favorito è l’1-1 a 4,15, per l’1-0 dell’Italia si sale a 7,75.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM