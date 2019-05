David-Maria Sassoli: chi è, carriera politica e biografia del parlamentare

David-Maria Sassoli è un eurodeputato rieletto al parlamento europeo alle elezioni del 26 maggio. Militante del PD (Partito Democratico) in Europa fa parte del Gruppo dell’alleanza progressista di socialisti e democratici.

Chi è David-Maria Sassoli

David Sassoli nasce il 30 maggio del 1956 a Firenze. Molto presto avvia la sua attività di giornalista fornendo il suo contributo a piccole testate e agenzie di stampa, fino ad arrivare nella redazione romana de Il Giorno. Nel 1992 verrà scelto come inviato di cronaca per il Tg3, sette anni dopo, nel 1999, entrerà a far parte della redazione del Tg1. Negli anni a seguire gli è vstata affidata la conduzione delle principali edizioni del telegiornale, per poi diventarne vicedirettore nel 2007, nonché responsabile dei programmi di approfondimento TV7 e Speciale Tg1.

La carriera politica

Il 14 ottobre del 2007 nasce il PD, che per Sassoli sarà il luogo giusto per concretizzare il suo interesse per la politica. Nel 2009, infatti, verrà eletto come europarlamentare e dallo stesso anno al 2014 verrà nominato capo della delegazione del Partito Democratico all’Europarlamento. Si ricandiderà nel 2014 ottenendo nuovamente molti consensi e il 1 luglio verrà nominato vice presidente del Parlamento Europeo con 393 voti.



Sassoli si è presentato nuovamente alle elezioni del 26 maggio 2019, ottenendo più di 120mila preferenze. A proposito di questo risultato e in generale delle preferenze ottenute dal PD, in una nota congiunta con il consigliere regionale Enrico Forte, ha dichiarato che si tratta di un punto di partenza per la provincia di Latina e per i suoi abitanti che chiedono un cambiamento.

La vita privata di David-Maria Sassoli

L’eurodeputato è sposato e padre di due figli, Giulio Sassoli e Livia Sassoli, nonché tifoso della fiorentina. La coniuge di David Sassoli è Alessandra Vittorini, figlia dell’urbanista Mario Vittorini, dal 2015 al vertice della nuova soprintendenza unica Archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e i Comuni del “cratere”, con sede all’Aquila.

