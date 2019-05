All Together Now: ospiti e anticipazioni di stasera 30 maggio 2019

Oggi 30 maggio 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda All Together Now. Il talent show Mediaset, versione italiana dell’omonima trasmissione britannica della BBC, approda al suo terzo appuntamento dopo il successo delle prime due puntate.

Al timone del programma ci sarà la bellissima e divertente Michelle Hunziker mentre J -Ax guiderà la giuria composta da 100 esperti di musica. Come infatti abbiamo già avuto modo di scoprire, in studio c’è un muro alto 8 metri con 6 file di postazioni dalle quali vengono ascoltate le performance canore. Ma cosa succederà stasera?

All Together Now: anticipazioni 30 maggio 2019

Poche ore ci separano dalla terza puntata del nuovo programma Mediaset. Tornano le esibizioni di concorrenti, selezionati da Roberto Cenci direttore artistico e regista del talent show, determinati a sbalordire la giuria con il proprio talento.

In un clima allegro e spensierato, ogni artista canterà un brano per 90 secondi e, dopo i primi 30, gli esperti di musica che vogliono votare la performance dovranno alzarsi e cantare assieme al concorrente. Il muro umano è composto da volti noti del mondo spettacolo come Marco Ligabue, Antonella Mosetti, Cizco, Andrea Dianetti, Silvia Mezzanotte, Valentina Dallari, Mietta e tanti altri.

Gli ospiti di stasera 30 maggio 2019

Obiettivo dei concorrenti di All Together Now è quello di conquistare uno dei tre posti sul podio per poter accedere così alla semifinale. Il punteggio inoltre corrisponderà proprio al numero degli giudici che si sono alzati.

Ma le sorprese finiscono qui. Anche questa volta infatti personaggi famosi animeranno la trasmissione con la propria vitalità e simpatia. Dopo aver accolto in studio il cantante Fabio Rovazzi, la modella e ballerina Gessica Notaro, il comico Gabriele Cirilli e il trio dei Legnanesi, oggi saranno ospiti del programma l’attore comico Giovanni Vernia, e il musicista Jacopo Iannacci, figlio del grande Enzo Iannacci. Tutto questo e molto altro stasera ad All Together Now.

