Sondaggi elettorali europee: Euromedia “Pd ha preso 115 mila voti in meno”

Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, interviene alla trasmissione della mattinata di La7 L’Aria che Tira per commentare il recente voto per l’Europarlamento.

Sondaggi elettorali europee: guardare i voti reali

La Ghisleri, innanzitutto, invita a analizzare i numeri relativi ai voti piuttosto che le percentuali, anche se rimangono comunque indicative. “Rispetto alle elezioni Politiche, anche se sono due voti differenti, ci sono quasi 6 milioni e 500 persone in meno” il primo punto da sottolineare. Dunque, “quanti voti perde il Movimento 5 Stelle? Quasi 6 milioni e 100 mila voti. Quanti voti guadagna la Lega? 3 milioni e mezzo di voti. Attenzione, quanti voti prende il Pd? Quasi 115mila voti meno rispetto al voto delle Politiche”. Ponendo l’attenzione su queste cifre, insomma, la vittoria del Carroccio appare ancora più netta, nonostante il secondo posto del Partito Democratico e l’astensione in massa dell’elettorato pentastellato.

Nuova chance (economica) a Salvini

Sondaggi elettorali europee: ecco, allora, come leggere la portata di questo successo secondo Alessandra Ghisleri. “Matteo Salvini ha chiesto un referendum su di sé e sulla sua azione politica”, quindi, “il 70% delle persone che è andata al voto ha espresso un giudizio su questo governo” e, di fatto, “ha dato una carta fidelity a Salvini”. Sono moltissime le analisi che si possono fare sul consenso incassato dal vicepremier a questo punto, d’altra parte, c’è un elemento da evidenziare sopra tutti gli altri per la direttrice di Euromedia.

Si ricordi il caso dell’Arcivescovo elemosiniere del Papa che riattivò l’utenza elettrica di uno stabile occupato a Roma, dopo quell’evento “il dato della Lega schizzò in alto”. La considerazione che fa la Ghisleri è che “molte famiglie fanno tanti sacrifici per poter pagare le bollette”, Matteo Salvini si mostra come difensore di queste ultime. Qui sta la sua “grandezza”: da una parte “stare vicino alle problematiche della gente”, dall’altra “non difendere il luogo comune”. Gli italiani per questo hanno scelto di dargli una chance “economica” dice la Ghisleri: insomma, gli elettori hanno consegnato a Salvini il mandato necessario a traghettare il paese attraverso un periodo che non si preannuncia semplice, appunto, dal punto di vista economico.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM