Parata 2 giugno 2019: programma, orari e percorso a Roma

Come di consueto, la Parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica Italiana si svolgerà a Roma. L’evento, assieme alla deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto all’Altare della Patria, fa parte delle manifestazioni dedicate all’importante giornata celebrativa nazionale.

La data scelta non è casuale ma ricorda il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 con il quale gli italiani, usciti finalmente dalla seconda guerra mondiale e caduto il fascismo, dovettero scegliere se continuare ad essere uno stato monarchico o passare alla repubblica. Le votazioni, oltre a sancire la nascita della Repubblica sono state anche le prime in Italia a suffragio universale. Ma quale percorso seguirà la Parata?

Parata 2 giugno: orari e programma

Il cerimoniale dedicato alla Festa della Repubblica Italiana parte il 1 giugno alle ore 15 in piazza del Quirinale dove avverrà il Cambio solenne della Guardia d’Onore e alle 18 il Concerto per la Repubblica. Il giorno seguente alle 9,15 del mattino, dopo l’alzabandiera all’Altare della Patria in piazza Venezia, il presidente Mattarella deporrà la corona di alloro sulla Tomba del Milite Ignoto.

La parata del 2 giugno inizierà invece alle 10 con l’incredibile esibizione delle Frecce Tricolore. Prenderanno parte alla sfilata militare delegazioni dell’Onu e della NATO, corpi delle Forze Armate, Vigili del Fuoco, Polizia, Protezione Civile e Croce Rossa.

Il percorso della parata e la diretta in tv

Gli eventi legati alla parata del 2 giugno saranno trasmessi in diretta su Rai 1 dalle 9.00 e recuperabili poi in streaming su Rai Play.

Il percorso si snoda lungo le strade: via San Giorgio, via Celia Vibenna, Piazza del Colosseo, Via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Teatro di Marcello, Via Petroselli, Piazza della Bocca della Verità, via della Greca e Piazza di Porta Capena. Inoltre dalle 15 alle 19, il pubblico potrà visitare, senza necessità di prenotazione, i meravigliosi Giardini del Quirinale.

