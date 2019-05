Negozi aperti 2 giugno 2019: aperture e chiusure per regione e città

Quest’anno la festa della Repubblica del 2 giugno 2019 cade di domenica. Brutta notizia per chi sperava in un nuovo ponte pre-estivo (meteo permettendo) o in un giorno feriale trasformato in festivo. In molti si domandano però cosa fare in questa giornata, con un occhio alle previsioni del tempo e un altro alla propria agenda. Fare un giro in città, ad esempio, sembra essere un’opzione percorribile, magari andare a fare shopping, acquistare vestiti e altri beni per la vacanza (si spera) imminente. Ma il 2 giugno, per l’appunto, non è una domenica come le altre, e c’è il rischio che alcuni negozi siano chiusi. Andiamo quindi a tracciare una guida orientativa alle aperture e chiusure dei negozi previste per questa domenica.

2 giugno 2019: i negozi restano aperti?

Non c’è nulla di cui preoccuparsi per chi vuole dedicare la giornata della Festa della Repubblica ad andare in giro per negozi, visto che la maggior parte dei centri commerciali e dei supermercati resterà con la serranda alzata e ciò avverrà ovviamente soprattutto nelle grandi città. Altri negozi (e supermercati) potrebbero restare aperti solo mezza giornata, oppure non fare orario continuato. Nei piccoli centri abitati, a parte qualche eccezione, le chiusure sono quasi scontate.

La situazione a Roma

Nella capitale resteranno aperte le catene dei supermercati Simply, Panorama e Conad. Porte aperte anche ai grandi centri commerciali: da Roma Est e Porta di Roma, da Euroma 2 all’Outlet di Castel Romano, passando per quello di Valmontone (per chi vuole accoppiare allo shopping anche una gita fuori porta). Nella città di Roma resteranno aperti anche Cinecittà Due e lo Shopping Center Tuscolana, così come i negozi che si trovano nella Galleria Alberto Sordi, lo spazio The Village, i negozi della Stazione Termini, I Granai e il Centro Commerciale Tor Vergata.

2 giugno 2019: negozi aperti a Milano?

Chi non approfitterà della festa della Repubblica a Milano saranno i dipendenti di Carrefour, Auchan, Leroy Merlin, Oviesse, Zara e chi lavora nei centri commerciali più frequentati, tra cui La Torre, PiazzaLodi, Tre Castelli. Gli orari di apertura e di chiusura seguiranno dunque il ritmo regolare 10-21.

Cosa succede a Napoli e a Torino

Centri commerciali aperti anche a Napoli (I Pini, San Paolo, Le porte di Napoli, Il Golfo dei Desideri, Vulcano buono, Le Ginestre, Vesuvio, etc.). Per effettuare spese alimentari ci si potrà recare presso i supermercati delle catene Auchan e Conad.

Più o meno lo stesso scenario a Torino. Nel capoluogo piemontese si potrà andare a fare la spesa presso gli iN’s, Crai, Pam, Conad e Coop. Anche nel capoluogo piemontese resteranno aperti i centri commerciali più importanti della città, come l’8 Gallery Lingotto, il Millecity Center, lo Snos Gallery, il Parco Dora e la Galleria Piramid.

Non faranno eccezione le altre (grandi) città, mentre, come già anticipato, chi abita nei paesi più piccoli o di provincia, dovrà spostarsi verso le città e i centri cittadini per trovare qualche saracinesca sollevata. Per avere maggiori informazioni vi invitiamo a consultare (o contattare) i siti locali delle catene a cui siete interessati.

