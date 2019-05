Chiavetta Intesa Sanpaolo: cosa cambia dal 4 giugno e come accedere

Chiavetta Intesa Sanpaolo con i giorni contati. Come già anticipato sul nostro sito la classica chiavetta O-Key che i clienti di Intesa Sanpaolo utilizzano per ricevere il codice di accesso ai servizi online sarà completamente sostituita con un sistema più evoluto.

Le strade possibili per i clienti sono due: l’applicazione da scaricare sul proprio smartphone di Intesa Sanpaolo dove ricevere la notifica da confermare con il Pin oppure una modalità che prevede la ricezione degli sms con un costo di 10 euro l’anno più il costo dello stesso sms.

Direttiva europea per regolamentazione pagamenti

Potranno – per chi non si è ancora adeguato al passaggio – essere accantonate le chiavette di color verde scuro in plastica che generano codici per dare la possibilità al’utente e cliente della banca di accedere al servizio. Il motivo del cambiamento? Si deve all’entrata in vigore della nuova normativa europea PSD2 (Payment Services Direct 2): la direttiva europea per la regolamentazione dei pagamenti, inclusi quelli digitali.

L’adempimento alla Direttiva Europea 2366/2015 è finalizzata a sostituire i sistemi OTP (One Time Password, o se preferite, password usa e getta) con modalità di accesso più sicure. L’obiettivo finale è quello di incrementare i livelli di sicurezza, fornendo i mezzi necessari a una “autenticazione forte” del cliente. Entro settembre 2019 l’obiettivo dovrà essere stato raggiunto da tutti gli istituti bancari.

Chiavetta Intesa Sanpaolo, scadenza 4 giugno

La scadenza iniziale portava la data del 4 maggio. Successivamente è stata rinviata di un mese. Pertanto sarà possibile utilizzare le O-Key sino al 4 giugno. Dopo di che sarà possibile utilizzarla per un’ultima volta per passare alle nuove modalità. O-Key Smart o O-Key SMS.

L’intera procedura si può effettuare comodamente online. Per chi ha poca dimestichezza con gli strumenti informatici il suggerimento è di recarsi presso la propria filiale di riferimento.

Una volta confermata l’attivazione, è possibile eseguire le proprie operazioni bancarie sempre online. Oltre al pin c’è chi utilizza l’impronta digitale sul telefonino. Ed in tal caso è possibile utilizzare direttamente l’impronta, senza bisogno del pin.

