Sondaggi politici elettorali post europee 2019: ultimi dati M5S-Pd e Lega

Ad una settimana dalle Elezioni Europee, gli istituti ritornano a sondare le intenzioni di voto; queste ultime rispecchiano i rapporti di forza decretati dal risultato fuoriuscito delle urne il 26 maggio.

Le intenzioni di voto

In questo senso è indicativo l’ultimo sondaggio Winpoll: la Lega cresce rispetto al dato delle Europee e vola sopra il 36,3%; sul dato non può che pesare anche il cosiddetto Effetto Bandwagon: il fenomeno per cui molti elettori “salgono sul carro del vincitore” tipico di qualsiasi periodo post affermazione elettorale. Si consolida, nel frattempo, il dato del Pd che domenica scorsa è riuscito a superare il Movimento 5 Stelle al secondo posto tra i partiti grazie alla chiamata alle armi dell’elettorato di centro-sinistra pronunciata da Zingaretti: secondo l’istituto al momento i Dem si attesterebbero ora al 23,8%.

Diametralmente, sembra confermarsi il momento buio per i pentastellati, ingabbiati nel ruolo governativo e schiacciati dal riproporsi della dialettica “destra contro sinistra”: per Winpoll sarebbero scesi al 16,5%. Forza Italia ancora sopra Fratelli d’Italia ma il gap tra le due formazioni, come pare confermare l’ultima tornata per l’Europarlamento, si sta sempre più riducendo: gli azzurri, sempre più considerati “obsoleti” nel quadro di un centrodestra ormai a trazione “sovranista” sarebbero adesso al 7,9 con il partito di Giorgia Meloni (avvertito sempre più come destra-destra rispetto a una Lega che strizza l’occhio ai moderati forzisti), appunto, a tallonarli da quota 6,8%.

Sondaggi politici elettorali: il destino del governo

Data questa situazione, è chiaro che il baricentro politico del governo si sia spostato sulla Lega, nonostante il peso parlamentare del Movimento 5 Stelle non abbia subito modifiche in seguito all’ultimo voto. Detto ciò, l’equilibrio – già per molti versi precario – su cui si basa la maggioranza giallo-verde pare essere sempre più a rischio. Tuttavia, secondo una recente indagine EMG, l’elettorato 5 stelle, in particolare, non sembra favorevole alla possibilità di far cadere il governo.

