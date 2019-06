Nazionale Italiana, ecco le parole del CT Mancini in conferenza stampa

I campionati sono finiti, ma per alcuni calciatori non è ancora tempo di partire per le vacanze. C’è infatti ancora l’appuntamento con la Nazionale Italiana, impegnata in un doppio confronto valido per le qualificazioni agli Europei 2020. Sabato 8 gli azzurri saranno in Grecia per affrontare la nazionale padrona di casa allo stadio Spyros Louis di Atene, mentre martedì 11 all’Allianz Stadium di Torino arriverà la Bosnia Erzegovina.

Ricordiamo inoltre che la Nazionale Italiana – dopo due giornate disputate – comanda in solitaria il Gruppo J di qualificazioni con 6 punti davanti a proprio a Grecia e Bosnia ferme a 4, Finlandia a 3 e ad Armenia e Lichtenstein ancora bloccate a quota 0.

Nazionale Italiana, in conferenza Mancini va contro Balotelli

Il CT azzurro Roberto Mancini, nella conferenza stampa di oggi, tra le altre cose ha parlato anche di Mario Balotelli, ancora rimasto fuori dalle convocazioni. Ecco le sue parole in merito: “Balotelli? Ho parlato con Mario, gli ho detto le mie motivazioni, ha tempo per rientrare. È solo una questione tecnica. Viste le qualità che ha, dipenderà da lui. Lui sa che ci sono cose che non deve fare e invece si è fatto espellere. Sa benissimo che è colpa sua, lui ha le qualità per ritornare qui. Credo di conoscerlo bene, può fare molto ma molto di più di quello che sta facendo, non gioca al momento al 100%“.

Sul ritorno in azzurro di Andrea Belotti, il CT della Nazionale Italiana ha parlato così: “Belotti è andato molto meglio nel girone di ritorno e ha meritato questa convocazione. Tanti altri giocatori come lui avranno la porta aperta fino a giugno“.

Oriali potrebbe tornare all’Inter. Queste le parole del CT

Nelle ultime ore si è alzata forte la voce secondo cui il Team Manager Lele Oriali sarebbe vicinissimo al ritorno all’Inter su volere del neo tecnico Antonio Conte. Mancini spera ovviamente il contrario: “Si è creato un bel feeling al’interno della squadra, sarebbe meglio non toccare niente. Cercherò di convincerlo a restare, poi sarà lui a decidere. Per noi è una persona importante, ha un ottimo rapporto con tutti i giocatori“.

