Sondaggi elettorali Winpoll: Crollo verticale della Lega (-5,2%)

Sondaggi elettorali Winpoll: Crollo verticale della Lega (-5,2%)

In uno degli ultimi sondaggi di Winpoll per il Sole 24 ore, pubblicato il 25 agosto, si mostrano le intenzioni di voto degli italiani. Il sondaggio di Winpoll mostra una chiara inversione di tendenza per la Lega, che nel giro di poco meno di un mese perderebbe oltre 5 punti percentuali. Una variazione estremamente importante, che mostrerebbe il contraccolpo legato all’aver aperto unilateralmente la crisi di governo. Il premier Conte, abbandonate le vesti del garante del contratto di governo, ha mostrato delle doti oratorie che gli sono valse una vittoria ai punti nell’ultima sessione al Senato (20 agosto). In quell’occasione, Conte annunciò che avrebbe rassegnato le sue dimissioni. Non prima, però, di attaccare ficcantemente – ma con toni pacati – il leader della Lega.

Sondaggi elettorali Winpoll per il Sole 24 Ore: La Lega perde oltre 5 punti per effetto della crisi di governo

L’ultima rilevazione di Winpoll era datata 30 luglio. Per allora, né il decreto sicurezza bis, né le mozioni sulla tav, erano passate al vaglio del Parlamento. La crisi di governo era sì nell’aria, ma non si auspicava una fine così repentina. Secondo uno dei nostri ultimi sondaggi, gli italiani vedono maggiori colpe nella Lega che nel M5S. Ovvero: il carroccio è il vero responsabile della crisi di governo. Forse proprio questa violenta interruzione, non legata ad un reale impasse (le mozioni no-tav erano appena state respinte). In definitiva, la Lega cala di 5,2 punti in meno di un mese, passando dal 38,9% all 33,7%. Il dato registrato da Winpoll a fine luglio (30/07) è stato il più alto mai rilevato dai principali istituti demoscopici. Ciò potrebbe indurre a pensare che il primo dato si trattasse di un outlier (ovvero, un dato anomalo).

Circa le altre due forze di centrodestra, si rileva il buon balzo in avanti di Fratelli d’Italia, che incamera quasi un punto percentuale (passando dal 7,4 all’8,3% dei consensi). Anche questa rilevazione è in linea con gli altri istituti, che ormai osservano una crescita leggera ma costante, solida, del partito di Giorgia Meloni. Forza Italia si mantiene sostanzialmente in pari, perdendo solo un decimale (da 6,7 a 6,6%).

Sondaggi elettorali Winpoll: crescono PD e M5S. +Europa supera soglia del 3%

La crisi di governo sembra far bene al PD e, in particolare, al Movimento 5 Stelle. I pentastellati ne escono – almeno sul piano elettorale – rinvigoriti, con quasi 2 punti percentuali in più raccolti in meno di un mese. Il M5S passa dal 14,8 al 16,6% (+1,8%). Va bene anche alla coalizione di centrosinistra, con il PD che torna a toccare i 24 punti (+0,7%) e il salto deciso di +Europa. Il partito di Della Vedova e di Emma Bonino passerebbe dal 2,3% al 3,2%: risultato che permetterebbe alla formazione più filoeuropeista d’Italia di superare la soglia di sbarramento.

Crescono, a piccoli passi, anche La Sinistra (da 1,9 a 2,3%) e il Partito Comunista (da 0,8 a 1,2%).

Si specifica che c’è un gran numero di non rispondenti o indecisi (32%).

Nota metodologica in attesa di diffusione, sarà inserita qui in calce non appena verrà diffusa attraverso il sito ministeriale.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]