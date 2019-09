Crisi di governo: Salvini “Merkel perde a casa sua e impone esecutivo”

Giunti ai primi di settembre, la crisi di governo sembra essere finalmente passata. L’accordo tra PD e M5S è ormai in dirittura d’arrivo: mancano solo il voto su Rousseau, il nodo della vicepresidenza e il totoministri. Sui programmi sembra che non ci siano particolari problemi, anche se rimangono pendenti le discussioni sul taglio dei parlamentari (e relativa riforma elettorale) e i decreti sicurezza, l’impronta normativa tangibile lasciata da Salvini nei suoi quattordici mesi come ministro dell’Interno. Proprio l’inquilino uscente del Viminale non ci sta alla forma di risoluzione della crisi, per quanto le prerogative costituzionali affiermino che vada cercata una maggioranza alternativa prima di sciogliere le Camere.

Crisi di governo, Salvini: “Di Maio vittima di Conte, avvocato del PD”

Salvini, che innescò la crisi di governo l’8 agosto (due giorni dopo l’approvazione del decreto sicurezza bis) ha riversato le colpe della fine dell’esperienza dell’esecutivo gialloverde sul PD, su Conte e sull’Europa. Salvini ha dichiarato in più occasioni, nelle ultime settimane, che “il ribaltone era pronto già da tempo” e che la ragione dei tanti no del M5S fossero legati proprio alla volontà dei pentastellati di accordarsi con il Partito Democratico. Proprio in quei giorni – a cavallo delle dimissioni di Conte -, Salvini disse che “se qualcuno sta svendendo la sovranità di questo Paese in nome della Merkel lo spiegherà agli italiani.” Il leader leghista è tornato all’attacco su questo punto dal Beghem Fest, ponendo nel mirino Giuseppe Conte.

Salvini si è riferito a Di Maio come “vittima di Conte. Ho letto oggi che Zingaretti e Franceschini non vogliono vicepresidenti, anche Conte non vuole più vicepresidenti. Cosa non si fa per la poltrona, che pena… Mi dispiace per gli elettori 5 Stelle che avevano creduto sinceramente in un grande cambiamento e si sono ritrovati con l’avvocato del PD.” Per Salvini, “questo non è il governo Conte, questo è il governo Merkel, che perde a casa sua e impone il governo in Italia.”

