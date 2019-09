Chi è Enzo Amendola il nuovo ministro agli Affari Europei del Conte Bis

Nella giornata del cinque settembre si è chiusa definitivamente la crisi istituzionale. Il governo sostenuto da M5S, PD e LeU ha giurato sulla Costituzione di fronte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo le formalità di rito, Conte ha effettuato il canonico passaggio della campanella a… se stesso.

La lista dei nomi proposta da Conte è stata accettata senza riserve da Mattarella. Il Viminale è stato affidato a un tecnico: l’ex prefetto di Milano Luciana Lamorgese. Lorenzo Guerini (PD) occuperà il dicastero della Difesa, mentre a Roberto Gualtieri – altro esponente del Partito Democratico – è andato il ministero, forse, più importante di tutti: quello dell’Economia e delle Finanze. Luigi Di Maio si trasferisce alla Farnesina. Il nuovo ministro degli Esteri lascia Lavoro e MISE per rivestire uno degli incarichi più prestigiosi e complessi. Il principale partner all’interno della squadra di governo dovrebbe essere Vincenzo Amendola, nominato ministro agli Affari Europei.

Chi è Vincenzo Amendola, nuovo ministro agli Affari Europei

Vincenzo Amendola, 45 anni, è originario di Napoli e ha lavorato attivamente sul territorio (prima provinciale, poi regionale). Amendola viene nominato responsabile nazionale del PD agli Esteri nel secondo mandato da segretario generale di Matteo Renzi. Amendola è stato confermato anche da Zingaretti, anche per l’esperienza già maturata come sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale tra il 2016 e il 2018 (prima nel governo Renzi, poi in quello Gentiloni). Vincenzo Amendola ha seguito un percorso abbastanza ordinario all’interno del partito, partendo dalla militanza. Passa ad essere segretario dem in Campania (per il lustro 2009-2014). Nel 2013 viene eletto alla Camera dei Deputati. Da lì, una carriera politica in ascesa e la “specializzazione” nelle relazioni con l’Unione. Proprio durante il suo primo mandato come Deputato, viene nominato capogruppo PD in Commissione Esteri e membro della delegazione parlamentare dell’assemblea OSCE.

Il testa a testa con Paolo Gentiloni

Nel totoministri, il nome di Gentiloni figurava tra i possibili candidati al ministero per gli Affari Europei. Alla fine, come visto, ha prevalso Vincenzo Amendola. Dopo il totoministri, sarà la volta del totocommissario. E lì, l’ex primo ministro Gentiloni parte sicuramente in vantaggio rispetto agli altri contendenti.

