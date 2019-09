Pensioni ultime notizie: crollo domande Quota 100, risparmi per 4 miliardi

Le domande di Quota 100 sono sotto le attese e questo si ripete già da un bel po’. Buon per il Paese, perché potrà impiegare le risorse non spese e investirle su altro. Ma che sprofondassero nessuno se lo aspettava. Il crollo delle domande c’è stato ed è per certi versi inspiegabile, visto che non va nemmeno correlato alla crisi di governo e all’istituzione del nuovo esecutivo. Andiamo a fornire un po’ di numeri.

Pensioni ultime notizie: crollo domande Quota 100, i numeri

Come scrive QuiFinanza, se dopo l’arrivo del decreto di gennaio si era partiti con una media di 4 mila domande, ad agosto il flusso giornaliero è arrivato a meno di 300, equivalente a un crollo di oltre il 90%. Gli interrogativi restano, visto che con il passare del tempo il numero delle domande di accesso alla misura non avrebbe dovuto andare incontro a un crollo così vistoso. Da fine marzo, invece, è iniziata la discesa, con il numero delle domande scese sotto le migliaia, mentre da aprile in poi la decrescita è proseguita fino ad agosto, con flussi giornalieri da 288 domande.

Stando ai dati Inps aggiornati al 6 settembre 2019, le domande inviate per l’accesso a Quota 100 sono state 175.995. La maggior parte delle domande proviene dalla Gestione dei Lavoratori Dipendenti (65.120) seguita a breve distanza dalla Gestione Pubblica (55.167). Sono i lavoratori di età compresa tra 63 e 65 anni che hanno inviato il maggior numero di richieste (75.807), seguiti da quelli fino a 63 anni di età (67.249). A livello di genere gli uomini (130.315) superano abbondantemente le donne (45.680).

A ogni modo il numero delle domande di accesso a Quota 100 è in calo e questo potrebbe generare nuovi risparmi e quindi risorse da investire. Non è da escludere che il nuovo esecutivo impronti comunque delle modifiche a Quota 100, in particolar modo riguardante l’aumento di uno dei due requisiti, o la scadenza naturale, attualmente al 31 dicembre 2021, che potrebbe essere anticipata di 1 anno.

