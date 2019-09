Pensioni ultima ora: Matteo Renzi “Quota 100 è una follia per i giovani”

Pensioni ultima ora: Matteo Renzi ha da pochi giorni annunciato la nascita di una nuova formazione politica che si chiamerà Italia Viva con la quale intende rilanciare la sua azione politica, fuoriuscendo dal Pd, e dando vita a gruppi parlamentari autonomi che comunque sosterranno l’esperienza del governo Conte bis.

Pensioni ultima ora, Renzi ospite da Vespa per Porta a Porta

Ospite del conduttore Bruno Vespa nel salotto televisivo di Porta a Porta in onda su Rai 1, l’ex premier ha convintamente illustrato i motivi che lo hanno spinto a fondare il nuovo soggetto politico e spiegato quali saranno le linee guida del nuovo movimento. La presenza in tv è stata anche l’occasione per esprimere l’opinione su alcune misure approvate dal governo giallo-verde sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega.

Pensioni ultima ora, Renzi su Quota 100 e Reddito di cittadinanza

Matteo Renzi si è pronunciato in maniera chiara sulle due misure principali contenute nel decreto n. 4/2019 ovvero Quota 100 e Reddito di Cittadinanza.

Sulla misura di pensione anticipata che per tre anni, dal 2019 al 2021, darà la possibilità di andare in pensione ai lavoratori che avranno raggiunto i due requisiti base (62 anni di età e 38 anni di contributi versati) Renzi è stato molto diretto. Per il fondatore di Italia Viva ed ex segretario del Partito Democratico “Quota 100 è una follia, uno schiaffo ai giovani”.

Meno dure ma altrettanto negative le parole di Renzi sul reddito di cittadinanza. Rivolgendosi a l conduttore Rai Vespa, durante la trasmissione, ha affermato: “lei sa che sono contrario ma se Pd e M5S fanno l’accordo per tenerlo, è chiaro che rimane, speriamo che chi prende il reddito poi vada a lavorare”.

Governo Conte bis, i temi caldi e la nuova maggioranza di Governo

Pensioni ultima ora – La decisione di Renzi di uscire dal Pd e fondare un proprio partito può rappresentare per il futuro del governo Conte bis un fattore di instabilità. Renzi ha dichiarato apertamente il suo sostegno all’attuale esperienza di governo ma la posizione potrebbe cambiare a fronte della linea che il governo adotterà, man mano, rispetto alle singole questioni. Per esempio: quale sarà la posizione di Renzi e di Italia Viva quando, come sembra, l’esecutivo confermerà la misura di Quota 100 sino alla sua scadenza naturale del 2021? Questa è solo una delle tante questioni su cui Conte e la sua maggioranza probabilmente presto dovranno confrontarsi.

