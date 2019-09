Italia Viva: partito, logo e parlamentari. Chi sono i maggiori esponenti

Matteo Renzi esce dal Partito Democratico e fonda un nuovo partito: c’era molta curiosità attorno al nome, emerso nelle recenti ore. Si chiamerà Italia Viva e a quanto pare ci sono già diversi parlamentari che hanno aderito, e più precisamente 25 deputati e 15 senatori. Chi sono i maggiori esponenti e qual è il logo del nuovo partito di Renzi? Andiamo a scoprire le ultime notizie a riguardo.

Italia Viva: quanti sono i parlamentari e i maggiori esponenti

A Repubblica Renzi aveva anticipato che i parlamentari aderenti al nuovo partito sarebbero stati più o meno 30. Numero poi ampliato, come ha rivelato la trasmissione DiMartedì andata in onda ieri sera su La7, che ha reso noto come nel nuovo gruppo renziano confluiranno 25 deputati e 15 senatori. “Non dico che c’è un numero chiuso, ma quasi”, aveva detto Renzi al quotidiano romano, affermando di voler puntare principalmente sulle “migliaia di persone che sul territorio faranno qualcosa di nuovo e di grande”. Inevitabile anche il riferimento ai Dem guidati da Zingaretti. “Mi avrebbe fatto comodo godere della rendita di queste ultime settimane per avere un potere d’interdizione nel PD, ma bisogna dire, non interdire. Fare, non bloccare. Proporre, non contrattare”.

I nomi di spicco

Chi saranno i maggiori esponenti di Italia Viva? Tra i nomi più noti spicca indubbiamente quello di Maria Elena Boschi, ex ministro per le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento nel governo Renzi ed ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio nel governo Gentiloni. Nella squadra dovrebbero esserci anche Ivan Scalfarotto, Gennaro Migliore, Roberto Giachetti e Michele Anzaldi. Dal Senato potrebbero seguire Teresa Bellanova, Francesco Bonifazi, Davide Faraone e forse anche l’ex FI Donatella Conzatti.

Invece, non saranno della partita il sindaco di Firenze Dario Nardella e il primo cittadino di Bari Antonio Decaro. Anche Luca Lotti, Andrea Marcucci e Lorenzo Guerini dovrebbero restare nelle file del PD.

Italia Viva: le ultime sul logo e alcune curiosità

Quali conseguenze ci saranno sul governo Conte bis? Matteo Renzi ha contattato il premier confermando il pieno sostegno di Italia Viva al nuovo esecutivo, almeno per il momento.

Conte “irritato dallo strappo di Renzi” per i tempi

Non ci sono ancora grandi novità su quale sarà il simbolo del partito, sebbene già sono iniziate le prime polemiche sul nome scelto. Infatti, stando alle ricostruzioni de Il Foglio, i domini italiaviva.eu e italiaviva.org sono stati registrati lo scorso 9 agosto, ovvero all’indomani dell’apertura ufficiale della crisi di governo da parte di Matteo Salvini. Le polemiche sul nome hanno riguardato anche l’originalità dello stesso, in quanto Italia Viva è stato già utilizzato come slogan dal Partito Democratico, prima nel 2008 da Walter Veltroni, e poi nel 2012 per la Leopolda.

