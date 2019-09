Raccolta firme Lega contro il governo “200 mila adesioni nei gazebo”

Mentre il governo giallorosso lancia le prime proposte per la prossima legge di bilancio, la Lega scende in piazza per chiedere elezioni anticipate e per tirare la volata alla propria candidata nella regione Umbria. Le elezioni del 27 ottobre saranno un importante banco di prova per osservare il cambio dei rapporti di forza all’interno del Paese. Anche se le dinamiche elettorali regionali differiscono da quelle nazionali, si potranno rilevare importanti spunti di riflessione. Nel frattempo, però, si lavora su più fronti.

Raccolta firma della Lega contro il governo. Salvini: “Grazie a militanti e cittadini”

Stando ad una nota del carroccio, sono state raccolte oltre “200mila firme per sostenere la Lega e Matteo Salvini contro il governo delle poltrone, delle tasse e dell’invasione. Sono state raccolte tra sabato e domenica sia online che negli oltre 1.500 gazebo organizzati in tutta Italia. Risultati particolarmente significativi sono stati raggiunti in Lombardia (più di 25mila firme nei gazebo), Lazio (oltre 20mila), Veneto (oltre 17mila).” Un risultato molto importante secondo il segretario del partito, che ringrazia i militanti della Lega e “i tanti cittadini che ci hanno dato forza ed entusiasmo.”

In tutta Italia, sono stati allestiti ben 1.500 gazebo. Una prova di forza importante per il primo partito italiano, che è riuscito a dimostrare anche delle ottime doti organizzative.

Dopo la raccolta firma, c’è la manifestazione di Roma del 19 ottobre

Salvini prosegue, poi, chiamando i suoi a raccolta per la grande manifestazione della seconda metà di ottobre. “Il 19 ottobre riempiremo Piazza San Giovanni a Roma per far sentire la voce del Paese reale contro le manovre di Palazzo, in attesa di vincere quando daranno la possibilità ai cittadini di votare.” Salvini continua a ripetere che “Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti non potranno scappare dagli elettori per sempre”. È questo, ormai, il leit motiv della campagna elettorale della Lega.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]