Sciopero 27 settembre 2019: treni, taxi e mezzi pubblici. Le fasce garantite

Per venerdì 27 settembre ci si attende una giornata nera per i trasporti cittadini per via dello sciopero generale proclamato dall’Usb ma a cui hanno aderito anche altri sindacati.

Sciopero 27 settembre: la coincidenza con le manifestazioni per il clima

Lo sciopero generale dei trasporti locali si svolgerà in contemporanea a un’importante mobilitazione per il clima. Per questo da Legambiente si invitano i sindacati a “ripensarci” poiché “si tratta di un’agitazione vistosamente inopportuna” dato che impedirà o comunque ostacolerà molti che vorranno partecipare al Friday for Future.

“Non sottovalutiamo le motivazioni dei sindacati” assicurano dall’associazione, tuttavia, evitare la sovrapposizione tra le due proteste permetterà di non creare una divisione netta “tra l’universo di sigle che venerdì intendono partecipare alle manifestazioni per il clima” e i lavoratori dei trasporti pubblici, tra l’altro, tengono a sottolineare da Legambiente, “preziosi alleati nella lotta all’aumento delle emissioni, in particolare nelle città”. Dunque, l’associazione ambientalista chiede sempre ai sindacati di fare uno sforzo “per assicurare la continuità del servizio negli orari interessati dall’inizio e dalla fine dei cortei”.

Sciopero 27 settembre 2019 scuola: “assenza giustificata”, le polemiche

Sciopero 27 settembre: gli orari nelle maggiori città

I dipendenti dell’Atm di Milano incroceranno le braccia dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio di venerdì 27 settembre per protestare contro la liberalizzazione e la privatizzazione del Trasporto Pubblico Locale, contro le gare d’appalto e per l’affidamento diretto in house dei servizi di TPL, la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm e per un adeguamento salariale in linea con i livelli europei. A Napoli l’agitazione dei lavoratori Ctp durerà dalle 9 alle 13. Dalle 9 alle 18 si attendono disagi per il tutto il trasporto pubblico della Toscana, treni compresi (ma non si prevedono modifiche alla circolazione di quelli a lunga percorrenza).

