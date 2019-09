Sondaggi elettorali Noto: Italia Viva di Renzi pesca al centro

L’ultimo istituto a fotografare la forza elettorale del partito renziano è Noto in un sondaggio per Porta a Porta andato in onda durante la puntata del 25 settembre. Secondo Noto, Italia Viva raccoglie un consenso pari al 4,5%. Voti che arrivano in gran parte da Pd, Siamo Europei e +Europa. E infatti tutte e tre le formazioni politiche di centrosinistra perdono voti rispetto alla precedente rilevazione del 10 settembre.

Sondaggi elettorali Noto: +Europa e Siamo Europei a rischio

Andiamo a vederli nel dettaglio. I dem dopo l’addio di Renzi calano del 2,5 al 20%. Siamo Europei di Calenda, che vuole occupare lo stesso spazio che interessa al senatore fiorentino, perde l’1,5 e scende all’1%. Il rischio che Renzi si mangi tutti i voti della formazione politica dell’ex ministro dello Sviluppo Economico è molto alto. Stesso pericolo corre +Europa di Della Vedova. Stare fuori dal governo non ha aiutato la formazione di centrosinistra e ora con l’arrivo di Renzi la possibilità di finire a cifre da prefisso telefonico è dietro l’angolo. Sempre rimanendo nell’area di gravitazione dem, i Verdi rimangono stabili all’1,5% mentre gli altri partiti tutti insieme sono sondati al 2,5%.

Sondaggi elettorali Noto: M5S in lenta ripresa

Il Movimento 5 Stelle è una delle poche forze politiche che vede aumentare il proprio consenso. I pentastellati guadagnano mezzo punto percentuale in più e si attestano al 19,5%. Nessuna variazione per Liberi e Uguali che rimane fermo al 2%. La coalizione di governo che sostiene il Conte bis raccoglie il 46%, in calo di due punti.

Sondaggi elettorali Noto: Lega giù

In questo modo il centrodestra effettua il sorpasso, seppur per demeriti altrui. Infatti, la Lega perde un punto e scende al 33% mentre Fratelli d’Italia e Cambiamo di Giovanni Toti restano sulle proprie posizioni, rispettivamente al 7 e all’1,5%. A differenza di altri istituti, Noto non vede una Forza Italia in crisi. Anzi, è data in ripresa dello 0,5 al 6%. In totale il centrodestra ottiene un consenso del 47,5%, in calo dello 0,5% rispetto al sondaggio precedente.

Sondaggi elettorali Noto: nota metodologica

In attesa di diffusione.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]