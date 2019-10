Assicurazione auto con residenza sbagliata: come comunicare il cambio

La decisione di cambiare residenza produce sempre tutta una serie di incombenze pratiche, che vanno rispettate. Tra queste, il cambio della residenza anche per ciò che attiene i dati dell’assicurazione auto. Vediamo allora come è necessario comportarsi in tali circostanze e come comunicare, di fatto, il cambio. Ciò è importante per evitare le conseguenze, nei confronti dell’assicurazione, di una residenza sbagliata.

Assicurazione auto e cambio residenza: cosa è utile ricordare?

L’assicurazione auto ha la caratteristica di collegare il nome dell’assicurato alla targa della sua macchina ma anche al suo indirizzo di residenza. Pertanto, è chiaro che – in caso di cambio di residenza – è necessario comunicare tale variazione alla società assicuratrice. È opportuno ricordare che il contratto di assicurazione auto è fondamentale, in quanto è capace di liquidare i danni materiali o fisici, eventualmente causati dal veicolo a terzi in caso di incidente stradale; inoltre è necessario stipularlo, dato che è obbligatorio per legge e copre il veicolo anche durante la sosta.

Date queste premesse, all’automobilista che decide di cambiare residenza, spetta l’obbligo di avvisare la propria assicurazione di tale novità, in quanto l’indirizzo di casa è indicato sul contratto di assicurazione auto e, quindi, dev’essere aggiornato. Motivi di forma giustificano tale aggiornamento, ma anche motivi di sostanza, dato che il luogo di residenza è capace di influire sull’ammontare del premio assicurativo. Pertanto, in caso di cambio di residenza, il contratto di assicurazione auto subirà una variazione, anche sul piano dell’aumento o diminuzione del premio, alla scadenza del contratto oppure dalla rata successiva.

Anzi, se l’assicurato si dimentica o decide di non comunicare tale variazione alla propria assicurazione, rischia – in caso di incidente stradale – di ottenere soltanto una liquidazione parziale del rimborso che, teoricamente, sarebbe possibile. Inoltre, la società assicuratrice potrebbe, in caso di responsabilità, optare per una cosiddetta azione di rivalsa totale nei confronti dell’assicurato, inadempiente all’obbligo di comunicazione della variazione di residenza, con la possibile conseguenza che quest’ultimo potrebbe trovarsi costretto a restituire all’assicurazione tutto il denaro che essa verserebbe come risarcimento. È chiaro quindi che mantenere una residenza sbagliata per motivi di opportunità o per semplice dimenticanza, espone a rischi non di poco conto.

Come avvisare la propria assicurazione

Dal punto di vista meramente pratico, vediamo ora come informare del cambio residenza la propria assicurazione. Basterà fare riferimento alle modalità previste dai regolamenti di ciascuna, e generalmente sarà sufficiente una telefonata al Servizio Clienti oppure recarsi di persona presso la propria agenzia di assicurazione, onde comunicare la variazione.

In queste circostanze, un consulente assicurativo supporterà l’interessato nella modifica della polizza assicurazione auto, conseguente alla variazione della residenza (specificamente del CAP): potrebbe scattare un rimborso o un’integrazione.