Mutuo casa all’asta 100%: come averlo e documenti da presentare

Accendere un mutuo per acquistare una casa all’asta non differisce poi così tanto dall’apertura di un mutuo per l’acquisto di un qualsiasi immobile, fatta eccezione ovviamente per gli adempimenti legati al Tribunale. In ogni caso, anche per una casa all’asta è possibile chiedere un mutuo 100%. Acquistare una casa all’asta può essere conveniente in quanto si potrebbe arrivare a risparmiare tra il 20% e il 30% del valore di mercato. Ma quali documenti bisogna presentare per aprire un mutuo per una casa all’asta e quali garanzie servono?

Mutuo casa all’asta: come funziona

Come abbiamo anticipato un mutuo per una casa all’asta può essere richiedibile anche al 100%, ovvero riesca a coprire l’intero valore dell’immobile. Condizione necessaria, ricorda Idealista, è che il prezzo al quale si aggiudica l’immobile “rientri nell’80% del valore della perizia del Tribunale che gestisce la causa giudiziaria”. Infatti, precisa il portale, il mutuo al 100% per una casa all’asta può essere richiesto perché lo si è voluto esplicitamente oppure perché il rezzo è sceso così tanto da poter abbassare l’importo del mutuo.

Il mutuo per acquistare una casa all’asta può essere a tasso fisso o a tasso variabile e così la tempistica che può essere scelta in base al breve, medio o lungo periodo. Non decadono neppure le agevolazioni e le condizioni vantaggiose per chi acquista una prima casa.

Per i mutui al 100% resta in sempre in piedi l’ipotesi del Fondo Garanzia Prima Casa, a cui abbiamo dedicato questo articolo nel quale si elencano i requisiti di accesso e le condizioni che permettono di ottenere un credito dal valore pari a quello complessivo dell’immobile.

Naturalmente bisognerà sempre presentare delle garanzie presso la banca alla quale si chiede il mutuo, che possano convincere l’istituto di credito ad accettare la richiesta. Insomma, aprire un mutuo per acquistare una casa all’asta non differisce molto dalle tradizionali richieste di mutuo. Quali documenti presentare? Oltre ai classici documenti che bisognerebbe presentare alla banca per la richiesta di qualsiasi mutuo, occorrerà avere con sé anche la documentazione necessaria per partecipare all’asta.

La procedura

In base a una convenzione tra i Tribunali e l’Abi, la stipula del contratto di mutuo e il trasferimento del passaggio di proprietà dell’immobile all’acquirente avvengono contestualmente. L’istituto bancario, tuttavia, fa un esame preliminare per l’acquirente della casa all’asta al fine di verificare e valutare le garanzie finanziarie del soggetto che richiede un finanziamento 100%. Altro aspetto importante riguarda la cauzione: infatti, prima dell’asta, il tribunale chiede ai diretti interessati una cauzione del 10% sul valore dell’immobile. La cauzione viene congelata e restituita nel caso in cui il soggetto non si aggiudichi l’immobile, oppure viene trattenuta per il lasso di tempo necessario affinché si proceda all’acquisto definitivo (120 giorni, mentre la banca dovrebbe erogare la liquidità entro 60 giorni) e nel caso questo non avvenga viene persa, oppure viene decurtata dal prezzo dell’immobile ad acquisto concluso.