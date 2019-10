Duello Renzi Salvini Porta a Porta: orario tv, dove vedere in streaming

Alle ore 22,50 – martedì 15 ottobre 2019 – andrà in onda su Rai Uno la puntata di Porta a Porta che vedrà sfidarsi dialetticamente Matteo Renzi e Matteo Salvini. Politicamente su fronti opposti, tra i due intercorrono rapporti umani improntati alla cordialità. Entrambi sono alla vigilia di importanti appuntamenti con i loro rispettivi pubblici: Renzi per la nuova edizione della Leopolda come sempre da Firenze e Salvini per la manifestazione nazionale indetta a Roma per domenica 19 ottobre 2019.

Durata e modalità del confronto

La puntata non sarà in diretta (la registrazione è prevista nelle ore pomeridiane) e durerà 75 minuti. Non sarà un confronto con i tempi contingentati o con regole ferree nei tempi dedicati agli interventi. A moderare l’incontro sarà il padrone di casa Bruno Vespa. Il quale sarà affiancato nella seconda parte della trasmissione da altri giornalisti.

I due leader politici hanno grande interesse ad acquisire ulteriormente visibilità. Nel caso di Renzi c’è la volontà di attirare consensi e attenzione nei riguardi suoi e della sua nuova creatura politica Italia Viva. Il confronto con Salvini è una occasione per sottolineare un ruolo centrale all’interno della coalizione di centrosinistra ed un modo anche per oscurare in parte o mettere in discussione la leadership del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Mentre per Matteo Salvini è un modo per rinsaldare la sua assoluta predominanza nel campo del centrodestra. La Lega targata Salvini è, in questa fase, la forza principale della coalizione. E Salvini ha l’obiettivo di rilanciare la sua proposta politica a maggior ragione dopo l’uscita di scena dalla maggioranza di Governo.

Certamente la manovra sarà tra i temi che Renzi e Salvini affronteranno durante la puntata. Presumibilmente il presidente del Consiglio Conte sarà oggetto di dure critiche da parte dell’ex ministro degli Interno. Mentre sarà curioso capire in quali termini si porrà Renzi che pur facendo parte della maggioranza di governo non ha mancato negli ultimi giorni di far sentire la sua voce in ordine alle prossime misure che l’esecutivo intende approvare.

Oltre alla diretta in onda su Rai Uno sarà possibile seguire il confronto in streaming tramite Rai Play al presente link.

