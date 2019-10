Sondaggi elettorali Demopolis: Lega prima forza, M5S e Pd in leggero calo

I sondaggi elettorali realizzati dall’istituto Demopolis tra il 9 e 11 ottobre per Otto e Mezzo ricalcano in buona parte il trend registrato da altre società demoscopiche. Ad iniziare dalla Lega che, nonostante non sia più al governo ma all’opposizione, rimane la prima forza politica del Paese con il 32%, in linea con la media nazionale. Certo, rispetto alla precedente rilevazione effettuata da Demopolis a settembre, c’è stato un calo di un punto ma, grazie anche ai demeriti degli avversari, il vantaggio del Carroccio è rimasto inalterato.

Andiamo allora a vedere in che stato versano le principali forze che compongono la maggioranza del governo giallo rosso. La festa pentastellata andata in scena a Napoli lo scorso weekend non è stata ancora testata da Demopolis. Le stime fanno riferimento ai giorni antecedenti il 12 ottobre e vedono i Cinque Stelle in contrazione di mezzo punto al 20%. A pesare sul calo sono soprattutto le forti divisioni interne tra ortodossi e governisti. Tra l’anima Cinque Stelle che chiede un ritorno alle origini e chi invece guarda avanti.

Il Partito Democratico non riesce ancora ad uscire dal cono d’ombra in cui si è infilato dopo l’uscita di Renzi. I dem, secondo i sondaggi elettorali di Demopolis, rimangono dietro al Movimento, in leggera flessione al 19,2%.

Nel centrodestra, Fratelli d’Italia aumenta le distanze da Forza Italia, crescendo al 7,5% in linea con la media nazionale registrata da TP. Forza Italia fa intanto un piccolo passo in avanti al 6,2%. Italia Viva, a quasi un mese dalla sua nascita, vede il suo potenziale quasi stabile al 5,2%. Chiude Liberi e Uguali con il 2,5%. L’affluenza è stimata intorno al 71%.

Sondaggi elettorali Demopolis: nota metodologica

L’indagine è stata effettuata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 9 all’11 ottobre 2019 su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento del Barometro Politico Demopolis a cura di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.