Partita Iva 2020: importo tasse, chi ci guadagna e chi ci perde. I casi

Partite Iva 2020: con la prossima manovra importanti novità in arrivo per i lavoratori autonomi; accesso al regime agevolato, reintroduzione del sistema analitico di calcolo del reddito, Flat tax a fasce: in cosa potrebbero consistere i cambiamenti?

Partita Iva 2020: prelievo al 15% sotto i 65mila euro

Con la prossima Legge di Bilancio sarà introdotta la tassazione agevolata al 15% per le Partite Iva con ricavi e guadagni fino a 65mila euro: sono almeno 2 milioni i contribuenti interessati dalla misura; il provvedimento avrà una validità triennale – dal 2020 al 2022. Invece, è ormai stata accantonata l’ipotesi di introdurre a partire dal prossimo anno l’aliquota del 20% anche alle Partite Iva con ricavi e guadagni compresi tra 65mila e 100mila euro.

Stando a quanto riportato nella relazione tecnica della Legge di Bilancio 2019, grazie alla mancata estensione, lo Stato risparmierà 109 milioni di euro nel 2020, 1,1 miliardi nel 2021 e 856 milioni nel 2022. Prima dell’ultima modifica voluta dal governo Conte 1, tale regime fiscale si applicava ai lavoratori autonomi con ricavi non superiori ai 30mila euro di ricavi e ai commercianti che non superavano i 50mila euro.

Niente sistema analitico, confermato il regime forfettario

L’esecutivo giallorosso, nel frattempo, ha scelto di rinunciare alla reintroduzione del sistema analitico di calcolo del reddito per lavoratori autonomi, professionisti e aziende che dichiarano fino a 65mila euro. Verrà quindi mantenuto in vigore l’attuale regime forfettario. Da considerare però la previsione di due nuovi vincoli d’accesso: innanzitutto, un limite di 30mila euro per chi cumula redditi provenienti da lavoro subordinato e pensioni, in secondo luogo, un limite di spesa per la manodopera e in generale per collaboratori e dipendenti fino a 20mila euro. Non dovrebbe trovare spazio, al contrario, il temuto vincolo di stock di capitale (valore dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti) a 30mila euro.