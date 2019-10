Reddito di cittadinanza 2019: convenzione Caf-Inps, cambia la domanda

A proposito del Reddito di Cittadinanza abbiamo scritto recentemente in questo nostro articolo della firma da parte del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo del Decreto che “definisce l’attivazione dei lavori di pubblica utilità che i beneficiari di Reddito di cittadinanza dovranno effettuare presso il Comune di residenza”. Qui invece vi parliamo della convenzione stipulata tra Inps ed i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Reddito di cittadinanza (RDC) e di Pensione di cittadinanza (PDC) e dei modelli COM per l’anno 2019.

Reddito di cittadinanza, la strada a disposizione dei CAF per la convenzione

Col messaggio n. 3785 del 18 ottobre 2019, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato la convenzione tra l’Inps ed i CAF per l’attività citata. Lo schema di convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2019. Ogni CAF, in regola coi requisiti previsti dalla normativa vigente, ha facoltà di stipulare una convenzione con l’INPS secondo lo schema allegato che vi proponiamo al seguente link.

L’Inps fa sapere che la stipula delle convenzioni avviene con firma digitale; il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica. Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in oggetto. I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Reddito di cittadinanza (RDC), di Pensione di cittadinanza (PDC) e dei modelli COM per l’anno 2019 dovranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi – Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con Soggetti Privati e Professionisti – al seguente indirizzo email: [email protected]

I pagamenti

Rispetto alle modalità pratiche, sempre nella comunicazione dell’Istituto di Previdenza a firma del Direttore Generale Gabriella Di Michele, si rende noto che i pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).

In particolare, la fattura elettronica dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG” e dovrà essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni – Contratti Riferimento Amministrazione” pubblicato dall’Istituto sulla home page del sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Avvisi, bandi e fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed esempi per la compilazione”.