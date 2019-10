Quanto guadagna un Consigliere regionale in Italia regione per regione

Sulla scia delle elezioni regionali in Umbria, tra le domande che gli utenti hanno posto ultimamente la rete ce n’è una che più o meno ritorna sempre, anche se in altre forme e con altri obiettivi: quanto guadagna un consigliere regionale? Per rispondere a questa domanda, che va molto in voga quando è tempo di elezioni regionali, andiamo a capire anche che cosa fa esattamente chi ricopre questo ruolo e se la retribuzione percepita cambia di regione in regione.

Chi è e cosa fa un consigliere regionale

Il consigliere regionale è un rappresentate della comunità che vive nella Regione e ha la facoltà di presentare proposte di legge e di atti amministrativi. Inoltre monitorano il lavoro dell’esecutivo chiedendo interrogazioni e interpelli. In qualità di esponenti della giunta regionale possono presentare anche risoluzioni e ordini del giorno. La loro è una funzione legislativa e il mandato dura un quinquennio.

Ci possono essere tra i 20 e gli 80 consiglieri regionali massimo per ogni Regione, fatta eccezione per quelle a statuto speciale, dove il minimo ammonta a 35 e il massimo ammonta a 70.

Quanto guadagna un consigliere regionale

La retribuzione di un consigliere della Regione è stabilita dalla legge statale, che fissa la soglia minima e massima delle indennità. La determinazione di queste ultime, tuttavia, dipende dalle singole Regioni. In ogni caso il tetto massimo del guadagno lordo non può superare i 13 mila euro lordi, che come abbiamo visto in questo articolo è anche il guadagno massimo del presidente della Regione.

La retribuzione di questa carica, che può anche essere definita indennità, si compone di varie voci: tra queste spicca l’indennità di carica, ma anche quella di funzione, oltre alla diaria e al rimborso spese per i costi sostenuti legati all’attività politica svolta.

Come abbiamo scritto in precedenza, ogni Regione stabilisce la retribuzione del consigliere regionale, che tuttavia non può superare un certo limite massimo, come impone la legge statale, ma che può variare di Regione in Regione. Nella maggior parte dei casi, comunque, un consigliere regionale guadagna cifre che si aggirano attorno ai 10-12 mila euro lordi mensili.