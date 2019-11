Sondaggi elettorali EMG, Fratelli d’Italia avanza, anche a spese della Lega

Sono sondaggi elettorali in controtendenza quelli di EMG per Agorà. Perché a differenza di altri vedono una Lega in calo nonostante la vittoria in Umbria. Dal 33,6% andrebbe al 33%.

Non si tratta però di un indebolimento del centrodestra, che non c’è, ma dell’effetto dell’avanzata degli alleati di Fratelli d’Italia.

Per EMG il partito di Giorgia Meloni cresce dall’8,2% al 9,4%, con un balzo dell’1,2%. Come si è visto in Umbria attinge anche al bacino leghista.

Non indebolisce però stranamente Forza Italia, vista anch’essa in aumento, del 0,4%, al 7,4%.

Venendo alle forze della maggioranza è sostanzialmente stabile il PD, che perde lo 0,1% e va al 19,3%, mentre perde ancora uno 0,7% il Movimento 5 Stelle, che scende al 16,8%, al di sotto del livello delle europee.

Cresce invece del 0,4% Italia Viva, ora al 4,7%.

Tra gli altri partiti ferma al 2,2% +Europa, così come i potenziali alleati della Lista Calenda all’1%.

In discesa del 0,3% è invece la Sinistra, al 1,8%. I Verdi crescono del 0,4% all’1,4%

Giù i partiti sotto l’1%, dal 3,7% al 3%

Da Agorà

Nel complesso in questi ultimi sondaggi elettorali il centrodestra avanza del 0,8%, e il trend del periodo è evidente anche dai dati sulla fiducia nel governo, che rimane molto bassa. Solo il 25% ne ha, mentre per il 53% il giudizio rimane negativo.

Del resto la manovra economica non convince due terzi degli italiani. Non solo l’87% dei leghisti, ma neanche il 47% dei pentastellati. Molti democratici invece sono indecisi sul giudizio, e così i favorevoli alla manovra sono solo il 38%.

L’esito di tutto ciò è che dopo le elezioni in Umbria la metà degli elettori pensa che si debba tornare al voto. Solo il 38% crede che si debba andare avanti fino alla fine della legislatura.

Anche il 43% dei pentastellati è per il ritorno al voto.

Del resto per il 48% oggi il governo è delegittimato dopo le elezioni umbre.

Sondaggi elettorali EMG, gli elettori del M5S vogliono andare di nuovo da soli

Ma la sconfitta in Umbria è bruciata soprattutto a un partito, il Movimento 5 Stelle, che per la prima volta si presentava in alleanza, e per giunta con il vecchio nemico giurato, il PD.

Così oggi la maggioranza degli elettori pentastellati, il 59%, pensa che il movimento debba correre da solo in Emilia Romagna a gennaio.

Mentre per il 66% in futuro non deve più allearsi con nessuno, a costo di rimanere all’opposizione.

L’Italia sembra avviata a una delle tante fasi di malcontento verso il governo in carica, ormai appare evidente.

Questi sondaggi elettorali sono stati svolti con un panel telematico che ha coinvolto 1489 persone