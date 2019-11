Come scaricare o visualizzare l’estratto conto BancoPosta online

Anche i clienti di BancoPosta, come tutti coloro che possiedono un conto corrente, hanno la possibilità di visionare il proprio estratto conto.

Estratto conto: BancoPosta, come funziona quello cartaceo?

Proprio come per un conto corrente bancario qualunque, anche il conto BancoPosta permette di visionare tutti i movimenti e le operazioni effettuate tramite un apposito estratto. Quest’ultimo può essere sia cartaceo che online; nel primo caso, Poste invia, presso l’indirizzo del proprio correntista, con cadenza trimestrale (anche se si può scegliere anche l’opzione mensile, semestrale o annuale), l’elenco di operazioni e movimenti effettuati in busta chiusa.

Riceverlo in modalità cartacea in generale non prevede alcun costo aggiuntivo, tuttavia, se si chiede una doppia copia per esempio si pagano 5 euro più 50 centesimo per ogni foglio successivo fino a un massimo di 50 fogli (se si superano i 50 fogli viene applicata nuovamente la tariffa di 5 euro a cui vanno aggiunti 50 centesimi per ogni foglio successivo). Invece, se si richiedono documenti che si riferiscono a periodi precedenti ad aprile 2014, si pagherà una commissione di 1,70 euro per una pagina a cui andranno aggiunti 6 centesimi per i fogli successivi.

Smart Fortwo e Forfour 2020: prezzo, uscita in Italia e scheda tecnica

BancoPosta, come funziona quello online?

A meno di esigenze particolari, però, l’invio dell’estratto cartaceo sta diventando una modalità sempre meno utilizzata. D’altra parte, come qualsiasi altro conto, anche BancoPosta dispone di un servizio di Home Banking. Grazie a quest’ultimo, si potrà ricevere l’estratto conto con cadenza mensile e senza i costi previsti per la versione cartacea. Naturalmente sarà necessario effettuare la registrazione sul sito di Poste per usufruire del servizio: una volta ricevute le credenziali, accedendo al portale di BancoPosta, si potrà consultare il saldo, la lista di tutti i movimenti e le operazioni effettuate, oltre ad aver a disposizione l’estratto conto nella sezione relativa ai documenti personali.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]