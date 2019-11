Pensioni ultime notizie: manifestazione Cgil a Roma, i temi della protesta

Pensionati italiani sempre più poveri e rassegnati. Uno dei temi caldi del momento e che sarà assoluto protagonista della manifestazione della Cgil che si terrà a Roma al Circo Massimo il prossimo sabato 16 novembre. E proprio il sindacato ha voluto approfondire la situazione con un’indagine specifica sulla questione e sulle condizioni nelle quali vertono i pensionati di oggi. In base al report il clima che fuoriesce è significativo dal punto di vista degli argomenti.

Pensioni ultime notizie: Cgil difende diritti pensionati

In un video pubblicato su Facebook il segretario di Spi-Cgil Ivan Pedretti ha affermato le ragioni della protesta che si concretizzerà in una manifestazione sabato 16 novembre a Roma. “Sabato 16 novembre scendiamo in piazza per difendere i nostri diritti e per chiedere di essere ascoltati”, ha detto. “Dal governo abbiamo ottenuto poco. Quella che ci aspetta sarà una battaglia lunga ma necessaria”. I temi principali riguarderanno in particolare la rivalutazione delle pensioni, la riduzione delle tasse, la quattordicesima da erogare ai pensionati più bisognosi. A tutto questo si aggiunge “una legge nazionale per la non autosufficienza da conquistare perché serve davvero al paese”.

“Pensionati generosi, non egoisti”. I dati

Chi accusa i pensionati di essere egoisti si sbaglia, perché “sono 6 milioni i pensionati che, pur tra mille difficoltà, aiutano economicamente le proprie famiglie per una spesa totale di circa 10 miliardi di euro all’anno”. Chi è che si fa aiutare? Sono in molti pochi, riporta la Spi-Cgil, “con 14 milioni che non ricevono alcun sostegno economico da parenti stretto, un milione e mezzo che lo riceve sporadicamente e solo 300 mila che invece lo ricevono costantemente”.

Più del 90% dei pensionati, invece, ha perso potere d’acquisto, mentre solo il 3% ritiene di averlo mantenuto inalterato. Da qui la necessità di migliorare il sistema di rivalutazione delle pensioni (per il 40% dei pensionati italiani sarebbe la misura più urgente). L’aumento degli assegni più bassi è richiesto invece dal 31% delle persone, mentre la riduzione delle tasse è chiesta a gran voce dal 17,5% dei pensionati. Non è un caso che più di 3/4 dei pensionati considerino la tassazione piuttosto elevata.

Quota 100 o Quota 103: le principali differenze

Pensioni ultime notizie: manifestazione Cgil a Roma, i temi

Emerge poi il problema del convivente non autosufficiente. “Il 92% ritiene che le risposte fornite dal sistema pubblico al tema della non autosufficienza non siano assolutamente adeguate”, ha affermato il sindacato. “L’84% pensa che di questo debba farsi carico la fiscalità generale”. La risposta migliore da dare su questo tema consisterebbe in “un mix di trasferimenti monetari e di servizi, il 14% in servizi qualificati e diffusi e il 2,5% solo in trasferimenti monetari”. Numeri, questi ultimi, emersi dal report Sogni e bisogni dei pensionati realizzato dalla Fondazione Di Vittorio e Tecné per Spi-Cgil, che ha toccato tutti temi centrali che saranno oggetto di argomentazione e tema di protesta sabato prossimo a Roma.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]