Sondaggi elettorali Demopolis: Fdi stacca FI, Pd e M5S sotto il 20%

Gli ultimi sondaggi elettorali Demopolis per Otto e Mezzo, realizzati tra il 30 e il 31 ottobre, si allineano, come tendenze, alla media sondaggi nazionale.

La Lega, rispetto alla rilevazione di un mese fa, guadagna un punto e cresce al 33%, poco sotto rispetto ai valori ottenuti alle europee di maggio. Fratelli d’Italia fa meglio del Carroccio. Il partito di Meloni sfrutta l’effetto Umbria, dove è andato in doppia cifra, e sale al 9%, incrementando di 1,5 punti il proprio bottino di voti. Forza Italia registra una leggera flessione (-0,2%) ed ormai occupa la terza posizione nel centrodestra (6%).

Secondo i sondaggi elettorali di Demopolis, il partito di Berlusconi si deve anche guardare le spalle da Italia Viva, in crescita al 5,8%. La creatura renziana ha come primo obiettivo quello di fagocitare il consenso di FI. E non solo. Nel mirino ci sono anche i dirigenti del partito azzurro. L’ex premier Renzi non nasconde le sue intenzioni: “Porte aperte a chi vorrà venire non da ospite ma da dirigente. Vale per Mara Carfagna e per gli altri dirigenti del suo partito, ma noi non tiriamo la giacchetta”.

Chi non se la passa bene sono Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. L’alleanza civica in Umbria non ha dato i frutti sperati e il risultato ha avuto anche degli effetti sul piano nazionale. Il Pd perde un punto e cala al 19% mentre i pentastellati lasciano per strada l’1,2 e scendono al 18%, mezzo punto sopra la media nazionale.

Fonte: Demopolis

Sondaggi elettorali Demopolis: nota metodologica

L’indagine è stata effettuata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, il 30 e il 31 ottobre 2019 su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento del Barometro Politico Demopolis a cura di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]