Condividi su

Reddito di cittadinanza: beneficiario ma proprietario di un albergo

Non passa giorno, si può dire usando un’espressione proverbiale, senza che venga scoperto un nuovo caso di abuso riguardante il Reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza: il caso dell’albergatore di Rimini

Scorrendo i casi dei “furbetti” del Reddito di cittadinanza fin qui noti non sempre ci si trova di fronte a situazioni di marginalità sociale, povertà assoluta e lavoro a nero. In questi giorni, per esempio, la Guardia di Finanza di Rimini ha scoperto come un 70enne percepisse l’assegno assistenziale nonostante fosse proprietario di un albergo (non più in attività però) dal valore commerciale stimato di 800mila euro. È chiaro come l’uomo abbia presentato in sede di richiesta una dichiarazione Isee mendace: all’Inps, insomma, comunicava di avere come unica fonte di sostentamento una pensione sociale.

Reddito di cittadinanza: arrestati pusher col sussidio. La vicenda

Tra l’altro, si presume nel tentativo di evitare controlli (era finito sotto la lente d’ingrandimento dei militari già a settembre a quanto pare), affermava di essere residente in una casa non di sua proprietà. Per questi motivi gli era stata concessa la Rdc card sulla quale da diversi mesi ormai gli veniva erogato il beneficio. Durante gli accertamenti delle Fiamme Gialle romagnole è inoltre emerso come l’anziano percepisse indebitamente anche altre prestazioni sociali: il che, come risulta ovvio, non potrà che aggravare la sua posizione di fronte all’autorità giudiziaria.

Ferrari Roma 2019: prezzo, motore e caratteristiche interni

Cosa rischiano i “furbetti”?

Secondo quanto precisato dalla normativa riguardante il reddito di cittadinanza chi dichiara il falso o produce documentazione falsa al momento di fare domanda all’Inps per ottenere il sussidio rischia la reclusione da 2 a 6 anni. Invece, chi non comunica eventuali variazioni del reddito, del patrimonio o del nucleo familiare per continuare a percepire l’Rdc in egual misura può essere punito con la reclusione da 1 a 3 anni e condannato alla restituzione della somma percepita indebitamente.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]