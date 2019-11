Condividi su

Bonus Renzi 80 euro 2020: cosa cambia e novità in Manovra

Uno dei principali obiettivi della prossima Legge di Bilancio è ridurre le tasse sul lavoro dipendente; nel quadro del taglio del cuneo fiscale potrebbe essere modificato anche il Bonus Renzi.

Bonus Renzi: quali le ipotesi al vaglio dell’esecutivo?

Estenderlo, ridurne la portata, aumentarne di importo, trasformarlo in agevolazione fiscale: sono tantissime le ipotesi messe sul tavolo dei tecnici gialloverdi prima e giallorossi poi negli ultimi mesi a proposito del Bonus di 80 euro che compare nella busta paga dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 26.600 dai tempi del Governo Renzi. Tuttavia, almeno finora, non si è andati molto oltre il livello dei ragionamenti teorici, dunque, non è chiaro se il bonus sarà o meno rimodulato e, qualora lo fosse alla fine, in che modo.

Per esempio, per un certo periodo ha preso quota nel dibattito sulla misura la possibilità di estenderlo anche agli incapienti, ossia a quella categoria di lavoratori con reddito inferiore alla soglia minima per vedersi riconosciuto il bonus. Diametralmente, era stata fatta avanti anche l’ipotesi di erogarlo fino ai 35mila euro di reddito. Infine, altra possibilità velocemente accantonata, pare sia stato vagliato di trasformarlo in un’agevolazione fiscale a favore delle famiglie con figli (chiaro che a quel punto i lavoratori dipendenti senza prole sarebbero stati penalizzati).

Trasformazione in detrazione d’imposta?

Ora, nel caso in cui si scelga di erogare il bonus Renzi anche agli incapienti, cioè i lavoratori con reddito pari o inferiore agli 8mila euro, difficilmente gli 80 euro saranno percepiti anche da coloro che superano l’attuale tetto massimo di 26.600 euro. Invece, se alla fine sarà previsto di erogare il bonus anche ai lavoratori con redditi fino a 35mila euro, improbabile che gli incapienti riceveranno gli 80 euro in busta paga. Se poi si scegliesse di percorrere la strada della trasformazione da credito fiscale a detrazione d’imposta, gli 80 euro non sarebbero più una somma netta che si aggiunge allo stipendio ma un importo che andrebbe ad abbassare le tasse a carico del lavoratore (andando a diminuire il peso dell’Irpef).

