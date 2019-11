Condividi su

Bollette a 28 giorni: rimborso eredi, quando hanno diritto

Continuano a far discutere i rimborsi relativi alle bollette a 28 giorni, ma anche a generare domande e dubbi su alcune questioni. Ad esempio, il rimborso spetta anche agli eredi del titolare della bolletta a 28 giorni oppure no? Innanzitutto è necessario precisare che l’Agcom ha stabilito che i rimborsi sulle bollette a 28 giorni devono essere automatici. Ciò significa che non andrebbe fatta alcuna richiesta, né compilato nessun modulo, perché i rimborsi dovrebbero essere accreditati automaticamente, scalandoli dalla bolletta della linea telefonica che era stata soggetta alla fatturazione a 28 giorni.

Attivato il servizio per richiedere il rimborso della fatturazione 28 giorni

Bollette a 28 giorni: i rimborsi devono essere automatici

C’è però da dire che le compagnie telefoniche stanno facendo di tutto per evitare i rimborsi automatici in bolletta. Ci hanno provato con formule compensative, verso le quali però diverse associazioni dei consumatori si sono pronunciate contro affermando che quanto offerto in quelle formule non sarebbe riuscito a compensare adeguatamente i consumatori. Quindi hanno proseguito pubblicando appositi moduli di richiesta o promuovendo i ricorsi presso i canali conciliativi. Peccato che l’Agcom abbia istituti sull’automatismo dei rimborsi e la questione risulta ancora non risolta completamente.

Sanzioni Agcom per mancato rimborso degli operatori

Rimborso bollette a 28 giorni: spetta anche agli eredi?

Tornando alla nostra questione, se il rimborso spetta anche agli eredi, importanti chiarimenti li ha forniti Valentina Masciari di Konsumer Italia sulle pagine del Salvagente. Gli eredi possono avere il rimborso, intestando a sé la linea e si ha diritto “come erede a ottenere il rimborso”. Rispondendo però a una utente erede di un ex cliente titolare di un vecchio contratto, Masciari afferma che su questo tipo di casi l’Agcom non si è ancora espressa e si attendono direttive. In ogni caso, “gli importi a debito vengono richiesti dai gestori agli eredi, quindi perché per quelli a credito dovrebbe variare il principio?”.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]