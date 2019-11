Condividi su

Reddito di cittadinanza: fake news tredicesima a dicembre sui social

Negli ultimi tempi si parla spesso di fake news: qui un nostro recente articolo con l’intervista ad un esperto del tema nella persona del professor Walter Quattrociocchi. L’ultima fake news che sta circolando molto nelle ultime ore in rete riguarda il Reddito di cittadinanza. Ed in particolare il fatto che i percettori del RdC percepiranno la tredicesima nel mese di dicembre.

RdC, la bufala sulla tredicesima

La notizia è assolutamente destituita di ogni fondamento. Non è prevista e non ci sarà alcuna gratifica natalizia. Come spesso accade in questi casi non si sa da dove sia partita la bufala sebbene – in molti gruppi tematici sulla misura introdotta col decreto n. 4/2019 dal Governo Conte I – siano molti a porsi domande sulla questione. Come ad esempio quesiti di questo genere: “è vero che a dicembre c’è la tredicesima del reddito di cittadinanza?”. Oppure: “Ciao ragazzi, a Natale ci danno la tredicesima?”. Ribadiamo, per amore di chiarezza, che non è prevista alcuna tredicesima per chi percepisce il reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza, dodicesima mensilità

Sono 12 le mensilità per i percettori del reddito: stesse regole in vigore per disoccupati, lavoratori autonomi, co.co.co. e lavoratori parasubordinati.

Quando sarà riconosciuto l’importo corrispondente per il mese di dicembre 2019? Ribadiamo alcune informazioni già contenute in un altro nostro articolo. Il pagamento della mensilità arriverà alla fine del mese, come tutti gli altri mesi, e più precisamente attorno al 27 dicembre (e comunque non oltre il 30).

Chi ha fatto domanda di RdC a ottobre, inoltre, riceverà la prima ricarica proprio nel mese di dicembre, poiché ci vogliono tra i 30 e i 45 giorni per far sì che la liquidazione diventi operativa e le carte siano ricaricate. I nuovi percettori riceveranno apposita comunicazione nel mese di dicembre e dovranno recarsi alle Poste per ritirare l’apposita Carta con la prima ricarica già compresa.

