Assunzioni Poste Italiane dicembre 2019: requisiti, posti e domanda

Poste Italiane cerca figure professionali anche nel mese di dicembre 2019, ma bisognerà inviare domanda entro e non oltre una certa data per poter sperare di essere tra i candidati ammessi alla selezione. Andiamo a vedere quali sono le posizioni aperte del mese a Poste Italiane, i requisiti richiesti e le sedi di lavoro per le quali ci si potrà candidare, oltre ovviamente alla data ultima per poter presentare la domanda.

Assunzioni Poste Italiane dicembre 2019: posizioni aperte e requisiti

La figura professionale ricercata da Poste Italiane nell’ultimo mese dell’anno è quella di portalettere. Per potersi candidare bisognerà essere in possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea anche triennale con votazione minima 102/110. Inoltre bisognerà disporre della patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale, mentre per la sola provincia di Bolzano sarà necessario anche avere il patentino di bilinguismo. Tra i requisiti richiesti spicca anche l’idoneità generica al lavoro, che dovrà essere certificata tramite apposito certificato medico rilasciato da USL/ASL in caso di assunzione.

La tipologia di contratto offerta è quella di contratto a tempo determinato a decorrere da dicembre 2019, relativamente alle specifiche esigenze aziendali. Le sedi di lavoro sono differenti e sarà possibile indicare una sola area territoriale di preferenza.

L’iter di selezione inizierà con una telefonate delle Risorse Umane Territoriali, a cui seguirà una convocazione presso una delle sedi dell’Azienda per la somministrazione di un test di ragionamento logico, oppure una e-mail all’indirizzo di posta elettronica designato spedito dalla Società Giunti OS per la somministrazione del test di logico che si potrà effettuare in via telematica. Alla prima fase di selezione supererà un test attitudinale in sede, nonché una prova di idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125cc a pieno carico di posta.

Per inviare la domanda c’è tempo fino all’8 dicembre 2019.

Assunzioni Poste Italiane dicembre 2019: le sedi di lavoro

Concludiamo questa informativa sulle assunzioni di Poste Italiane per il mese di dicembre 2019 con le sedi di lavoro in cui è disponibile l’offerta, che riassumeremo nella seguente tabella.

Regione Città/provincia/area Piemonte Torino, Vercelli, Asti, Cuneo, Novara, Biella, Alessandria, Verbanio-Cusio-Ossola Valle d’Aosta Valle d’Aosta Liguria Imperia, Savona, Genova, La Spezia Lombardia Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e della Brianza Trentino Alto Adige Bolzano, Trento Veneto Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo Friuli Venezia Giulia Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone Emilia Romagna Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini Marche Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo Toscana Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato Umbria Perugia, Terni Lazio Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone Campania Caserta, Benevento, Napoli, Salerno, Avellino Abruzzo L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti Molise Campobasso, Isernia Puglia Foggia, Lecce, Bari, Taranto, Brindisi, Barletta-Andria-Trani Basilicata Potenza, Matera Calabria Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia Sicilia Trapani, Palermo, Messina, Catania, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa Sardegna Sassari, Cagliari, Nuoro, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias

