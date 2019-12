Condividi su

Serie tv dicembre 2019: Netflix, Amazon Prime Video e calendario. Uscite

Dicembre 2019 è un mese ricco di uscite di serie tv su Netflix e Amazon Prime Video: il calendario è fitto di appuntamenti e grandi attese che attendono solo di essere svelate. Per questo motivo andiamo a vedere le principali uscite sui due servizi di streaming più comuni e diffusi con tanto di calendario con date. Ecco cosa ci aspetta questo mese su Netflix e Amazon Prime Video.

Serie tv dicembre 2019: le uscite su Netflix divise per data

Uscite 1° dicembre

Su Netflix sono già disponibili le seguenti serie tv:

Agents of S.H.I.E.L.D. 6° Stagione;

6° Stagione; The 100 5° Stagione;

Tra i film più attesi spiccano alcuni titoli del passato già noti e altri più recenti. Tra tutti citiamo Ace Ventura, Il talento di Mr. Ripley, Romanzo Criminale e Superman Returns.

Uscite 5 dicembre

Dopo i Christmas Movie, ecco le Xmas Series. È il caso di…

Natale con uno sconosciuto 1° Stagione

Classica commedia seriale dove la protagonista single cerca a tutti i costi un fidanzato per Natale.

V-Wars 1° Stagione

Ok, non è una serie natalizia, ma chi è appassionato di vampiri si potrà godere questa serie dove la classica epidemia trasforma le persone in vampiri. Con Ian Somerhalder, che abbiamo visto già in Lost.

Un principe per Natale: Royal Baby

È Natale anche nel regno di Aldovia, dove si attende un Royal Baby. Nel frattempo una famiglia reale proveniente da un regno lontano viene invitata nel castello per rinnovare una lontana tregua, ma l’accordo originale sparisce e la pace è seriamente a rischio.

Tra gli altri film in uscita il 5 dicembre ricordiamo Underworld: Il Risveglio (tanto per restare in tema vampiresco).

Uscite 6 dicembre

Il 6 dicembre sarà il giorno di un bel film e di una sit-com divertente. Quest’ultima corrisponde al nome di

Le amiche di mamma – 5° Stagione

Ed è praticamente il sequel al femminile di Gli amici di papà. Il film invece è

Storia di un matrimonio

Con Adam Driver, Scarlett Johansson e Laura Dern, diretti da Noah Baumbach in una storia che racconta il dipanarsi di un matrimonio e le vicissitudini di una famiglia.

Uscite 13 dicembre

Non è una serie televisiva, ma resta comunque un film molto atteso, soprattutto per l’ambientazione fiorentina. Stiamo parlando di Six Underground, pellicola d’azione diretta da quel Michael Bay, con Ryan Reynolds come protagonista.

Uscite 15 dicembre

Il 15 dicembre sarà la volta di

Adventure Time 5

Serie animata giunta ormai a metà della sua storia (la serie durerà 10 stagioni) e che segue le avventure di Finn e Jake.

Spazio anche per il film Chiamami col tuo nome, di Luca Guadagnino, tratto dall’omonimo libro.

The New Pope: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Uscite 20 dicembre

Venerdì 20 dicembre è certamente un giorno molto attesto per chi ama film e serie televisive. Il film in questione (per la tv) è

I due Papi

con Anthony Hopkins e Jonathan Pryce rispettivamente nei panni di Joseph Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio.

La serie televisiva più attesa del mese è senza dubbio

la cui 1° Stagione inizierà proprio venerdì 20 dicembre. Da molti considerata l’erede di Game of Thrones, noi ribadiamo che è meglio non fare paragoni o scomodare altri titoli per avere una visione pura e vergine di questo prodotto tratto da una serie di videogiochi di successo.

Uscite 26 dicembre

Proseguono le avventure sentimentali di un libraio ossessionato da un’aspirante scrittrice nella seconda stagione di You.

Serie Amazon Prime Video: i titoli e le uscite

Uscirà il 6 dicembre la divertente serie tv in costume The Marvelous Mrs. Maisel. Siamo ormai giunti alla terza stagione, dove la protagonista Midge Maisel dovrà affrontare e tentare di vincere le sfide imposte dal bizzarro mondo dello show business.

Una settimana più tardi, il 13 dicembre, uscirà la 4° Stagione di The Expanse. Chi ha perso le speranze, può ringraziare Amazon, quindi, che ha deciso di finanziare la nuova stagione di questa serie di genere fantascientifico.

