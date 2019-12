Condividi su

All Together Now: ospiti e anticipazioni di stasera 4 dicembre 2019

Il mercoledì sera si apre all’insegna del buonumore e delle novità con All Together Now. Il programma di intrattenimento Mediaset, in onda oggi 4 dicembre 2019 alle 21.20 su Canale 5, approda alla sua seconda edizione e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico.

Tornano quindi le emozionanti e spassose esibizioni dei concorrenti pronti a mostrare il proprio talento ai telespettatori e alla giuria composta da cento esperti di musica e volti noti dello scintillante mondo dello spettacolo. Ma cos’ha in serbo per noi l’esilarante game show?

All Together Now: ospiti e anticipazioni di stasera 4 dicembre 2019

Poche ore ci separano dall’esordio su Canale 5 della nuova edizione di All Together Now. Al timone delle sei puntate, trasmesse senza interruzioni fino a gennaio, ci saranno per la seconda volta Michelle Hunziker con J-Ax nelle vesti di capitano della giuria. Ad arricchire ulteriormente la trasmissione ci penseranno poi gli ospiti del programma che questo mercoledì saranno: Iva Zanicchi, Anna Tatangelo, Raf, Umberto Tozzi, Cristiano Malgioglio e Benji& Fede. Tra poche ore quindi riparte la sfida in cui i concorrenti per vincere dovranno dar voce alle proprie emozioni con la speranza di stupire e affascinare il pubblico. La giuria poi sarà composta da artisti e volti noti del piccolo schermo come Mietta, Fernando Proce, Silvia Mezzanotte, Cizco, Marco Ligabue, Ginta, Surry, Antonella Lo Coco, Giancarlo Genise, Serena Menarini, Mariana Rodriguez, Miriam Della Guardia, Claudio Di Cicco, Morena Marangi e Alessandra Buzzi.

Gli esperti di musica e spettacolo saranno quindi disposti sul famoso muro alto ben otto metri con sei file di postazioni dalle quali verranno ascoltate e valutate le esibizioni. I partecipanti quindi interpreteranno un brano e coloro che vorranno votare la performance dovranno alzarsi ed unirsi all’happening cantando. Tutto questo e molto altro ad All Together Now.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]