Serie tv dicembre 2019: calendario uscite, trame e quali vedere

L’inverno sta arrivando, una frase cult per gli appassionati di Game Of Thrones; ma niente paura: possiamo stare comodamente seduti sul divano di casa nostra con i riscaldamenti accesi per goderci le prossime serie tv in uscita nel mese di dicembre. Scopriamo insieme quali sono le novità e dove possiamo vederle, senza disdegnare la trama degli show.

Serie Tv dicembre 2019: Netflix

Il 5 Dicembre il colosso streaming si amplia di 2 nuovi titoli annessi al catalogo, ma andiamo per gradi: il primo che prenderemo in considerazione è Natale con uno sconosciuto; commedia di stampo Norvegese, lo show, nel corso della sua prima stagione, racconterà la storia di una giovane donna trentenne, Johanne, la quale deve assolutamente trovare un partner prima della classica “cena di Natale“, onde evitare le solite discussioni con la propria famiglia. Per riuscirci, si darà un tempo massimo di 24 giorni; il suo obbiettivo è quello di rientrare nel quadro della famiglia perfetta ed evitare di restare sotto il peso delle aspettative sociali.

La seconda serie in arrivo il 5 dicembre su Netflix è V-Wars, dal cuore thriller fantascientifico. Un cocktail di tensione per gli amanti del genere che entreranno in un mondo in cui un virus letale minaccia gravi scompensi climatici, nonché trasforma gli esseri umani in vampiri. Plot twist non originalissimo, ma tema sicuramente molto caro che unisce il pubblico dell’horror a quello dello sci-fi, costellandolo di momenti di alta tensione.

Il 20 dicembre arriva finalmente l’attesissima serie su The Witcher , show basato sull’omonima saga di romanzi che abbraccia il genere fantasy. Geralt di Rivia è un uomo taciturno e complesso dai poteri soprannaturali; il suo lavoro consiste nell’uccidere mostri che popolano il suo continente, finché il suo destino cambierà drasticamente nell’incontro con la maga Yennefer e una principessa che custodisce un pericoloso segreto. Insieme, cercheranno di ripristinare la pace nel regno.

Show in arrivo su Sky

Il 2 Dicembre arriva in Italia su Premium Crime “Strike“, tratta da tre romanzi della celebre scrittrice J.K. Rowling (creatrice di Harry Potter); lo show debuttò a suo tempo (2017) nel Regno Unito su BBC; ora, finalmente, giunge nel nostro paese per raccontarci la storia di Cormoran Strike, un veterano di guerra che decide di mettersi in proprio battendo la strada dell’investigazione privata. Lo seguiremo mentre cercherà di risolvere casi impossibili nel suo modesto ufficio di Londra.

Il 12 Dicembre, Fox Crime si allarga con The Murders, serie tv canadese a cavallo tra il thriller e il poliziesco. Kate Jameson e Mike Huntley sono due colleghi della omicidi di Vancouver; facendo fronte al loro passato burrascoso, cercheranno di risolvere un inquietante caso che minaccia la tranquillità della città.

Sky Atlantic arricchirà il suo palinsesto, il 17 dicembre, con Curfew; show distopico che arriva direttamente dal Regno Unito, la cui trama verte sulla scoperta di un virus letale che ha completamente cambiato il panorama sociale: tutti dovranno seguire gli orari del coprifuoco; chiunque trasgredirà alla regola verrà messo in quarantena.

