Condividi su

Elenco farmaci dannosi alla salute: quali sono e perché fanno male

Prescrire è una organizzazione non governativa francese che ogni anno stila un elenco dei farmaci dannosi alla salute, una sorta di black list dei prodotti medici che arrecano più danni che benefici alla nostra salute. Si tratta pertanto di una blacklist dove sono elencati medicinali in base alla categoria di appartenenza e alla patologia di riferimento. Per il 2020 ci sono in totale 105 farmaci, tra cui 12 nuovi inserimenti. I criteri utilizzati dalla Ong, come riporta Il Salvagente, consistono in una “ricerca documentale sistematica e riproducibile, risultati basati su criteri di efficacia rilevanti per i pazienti, priorità dei dati in base al loro livello di evidenza, confronto rispetto al trattamento di riferimento”. Laddove possibile, lo staff medico di Prescrire va a suggerire anche terapie alternative da sostituire ai medicinali potenzialmente pericolosi attualmente assunti.

Farmaci dannosi alla salute: il bollettino 2020 di Prescrire

Nel 2020 il bollino rosso è applicato alle argille medicate usate in differenti disturbi intestinali, come il reflusso gastroesofageo o la diarrea, per via della contaminazione da piombo. Tra queste spiccano le seguenti:

Actapulgite o Gastropulgite (attapulgite);

Smecta (diosmectite);

Rennieliquo (idrotalcite);

Bedelix o Gelox (monmectite);

Gastropax o Neutroses (caolino).

Per ciò che concerne i medicinali curativi per mal di gola e raffreddore, Prescrire sconsiglia il Maxilase, mentre per la tosse pollice verso per i medicinali a base di pentovissina, come il Vicks Pectoral Syrup e il Clarix Dry Cough Pentoxyverine. Per il mal di gola, la tosse o il raffreddore, molto meglio un paracetamolo da utilizzare nel giusto dosaggio, visto che l’utilizzo dei prodotti sopraccitati potrebbe causare un rischio di allergia.

Influenza dicembre 2019: vaccino, tipologia virus e sintomi

Concludendo, per gli antinfiammatori Prescrire inserire nella blacklist il Tilcotil (tenoxicam) che va ad aggregarsi con il Feldene e il Tanakan, che possono causare problemi digestivi e della pelle. Nella blacklist degli antinfiammatori spicca anche il Diclofenac (Voltaren o altro).

Per consultare l’intero elenco dei farmaci dannosi ripartiti per patologia vi invitiamo a visitare questa pagina.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]