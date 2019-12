Condividi su

Stivali Wellington: storia, cosa sono e perché Google dedica un Doodle

Oggi giovedì 5 dicembre 2019 Google dedica il suo Doodle agli stivali Wellington, i famosi stivali in gomma che nel design di Big G sono indossati da due buffi personaggi che si divertono a saltare nelle pozzanghere. È quasi una sorpresa il doodle Google di oggi, visto che non ricorre alcun anniversario importante, se no quello del 5 dicembre 2015, il giorno più piovoso nel Regno Unito, quando in Cumbria, Regno Unito, caddero ben 34 centimetri di pioggia in sole 24 ore.

Stivali Wellington: cosa sono e quando nacquero

Da noi sono più noti semplicemente come stivali di gomma, ma in realtà si chiamano stivali Wellington, perché ideati dal duca di Wellington Arthur Wellesley, nella prima metà dell’Ottocento, ispirati al modello assiano, che si distingueva per un’altezza fino al ginocchio e per una nappa sul bordo. Wellesley eliminò la nappa e accorciò l’altezza, creando quegli stivali che tutt’oggi indossiamo (ovviamente con le opportune modifiche del tempo), soprattutto nei giorni di pioggia. Vero e proprio simbolo di moda, oggi gli stivali Wellington sono venduti da note marche diventando a volte anche (a loro modo) oggetto fashion. Gli stivali Wellington restano tuttavia la calzatura ideale per camminare nella pioggia e nel fango e in un Paese piovoso come il Regno Unito fanno proprio al caso degli inglesi.

Quel 5 dicembre del 2015….

Come riporta un documento del servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, le grandi piogge del 5 dicembre 2015 causarono delle inondazioni determinate da cumuli di pioggia particolarmente elevate nelle colline della Cumbria, una giornata record sotto questo aspetto per tutto il Regno Unito. L’area di Cumbria non è comunque esente da questi fenomeni, visti gli eventi simili capitati già nel novembre del 2009 e nel gennaio del 2005. Novembre 2015 fu poi il secondo mese più piovoso nell’Inghilterra nord-occidentale e nel Galles del nord dal 1910.

