Stati Generali: ospiti e anticipazioni di stasera 5 dicembre 2019

Amate i programmi satirici? Allora non fatevi scappare Stati Generali! La fortunata trasmissione, in onda oggi 5 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 3, approda da un nuovo ed entusiasmante appuntamento con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente.

Come di consueto, a presentare lo show ci sarà la sagace Serena Dandini che guiderà i telespettatori in un viaggio alla scoperta delle follie, stranezze, paradossi e assurdità presenti nella società contemporanea che condizionano il nostro mondo di vivere. Ma cos’ha in serbo per noi Stati Generali?

Si prospetta una puntata davvero interessante quella di Stati Generali che tra poche ore sarà trasmessa sul terzo canale Rai. La settimana scorsa Neri Marcoré ha fatto impazzire il pubblico interpretando alla perfezione il premier Giuseppe Conte. Dopo la straordinaria esibizione, stasera l’attore proverà a stupire nuovamente i telespettatori vestendo i panni del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. C’è grande attesa poi per il ritorno in trasmissione di Sabina Guzzanti con la sua Piripacchia del Pd che ci racconterà ironicamente i dissidi interiori del Partito Democratico. Inoltre oggi il programma discuterà del fenomeno degli haters della rete e per l’occasione ci saranno anche Laura Boldrini, ex Presidente della Camera dei deputati anch’essa vittima di furiosi attacchi di odio scagliati attraverso il web, e la scrittrice Michela Murgia che analizzeranno insieme la spinosa questione e proporranno delle contromosse.

A Stati Generali non mancheranno poi: Lucia Ocone con la sua Winona Rider e la presentatrice de L’Almanacco del giorno dopo, Cinzia Leone che interpreterà la signorina Vaccaroni, Ascanio Celestini, Annagaia Marchioro e Francesco De Carlo. Ma l’intrattenimento di qualità non finisce qui. Seguiremo infatti gli esilaranti sondaggi di Massimo Stima, interpretato da Edoardo Ferrario e la Storia Maledetta di Luigi di Maio narrata da Germana Pasquero nel ruolo della conduttrice Franca Leosini. Come abbiamo già avuto modo di constatare, il programma dedicherà ampio spazio alla musica e oggi, oltre al duo composto da Rocco Tanica ed Elio, ci saranno anche Niccolò Fabi e Vano Fossati. Vedremo poi i Tuttorial di Lillo, I The Pills con Ai confini de tipo adesso che si rivolgeranno al popolo che segue le serie televisive e le Sbratz ci porteranno alla scoperta degli oscuri poteri che possiedono le mamme. Infine Natalino Balasso esplorerà il nord-est mentre TG Lercio si occuperà delle news.

