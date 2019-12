Condividi su

Russia: Squalifica per quattro anni dalla WADA causa doping

Giorno nero per lo sport russo: è arrivata da Losanna la decisione finale del comitato dell’Agenzia Internazionale Antidoping, meglio conosciuta come WADA, che squalifica per quattro anni la Russia dalle competizioni mondiali come Olimpiadi, Mondiali e i Giochi Invernali.

Russia: la decisione e le conseguenze del provvedimento

“L’elenco completo delle raccomandazioni (ovvero le sanzioni) è stato accettato all’unanimità” così ha dichiarato il portavoce del Comitato Esecutivo della WADA. Con questa decisione alla Russia vengono negate le partecipazioni alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e anche, a rischio, i mondiali di calcio del 2022 in Qatar.

La decisione è stata presa, come riportato nel comunicato ufficiale, per il seguente motivo: “L’agenzia antidoping russa è al centro di un caso estremamente grave di inosservanza dell’obbligo di fornire una copia autentica dei dati del laboratorio di Mosca”.

I casi accertati di falsificazione dei dati sarebbero più di 140 e riguarderebbero tutte le categorie del mondo dello sport russo.

Niente bandiera russa né inno nazionale ai prossimi eventi mondiali. Gli atleti russi che dimostreranno di essere “puliti” potranno partecipare alle competizioni gareggiando sotto una bandiera neutrale.

Per quanto riguarda la partecipazione ai Mondiali di calcio del 2022 la decisione finale spetta alla FIFA, che difficilmente si opporrà alla decisione della WADA. In caso di qualifica i giocatori russi potranno partecipare come squadra neutrale senza rappresentare la nazione.

Le reazioni del primo ministro russo Medvedev

“Credo che le organizzazioni che sono responsabili di questi temi dovrebbero prendere in considerazione i modi per contestare questa decisione” dichiara il Primo Ministro Medvedev. La Russia ha tempo 21 giorni per presentare un ricorso alla Corte Internazionale dello sport, verso la decisione presa dalla WADA.

Sui Tabloid russi la notizia viene bollata come una mossa prettamente politica per screditare la credibilità del paese.

