L'ultimo dei Templari: trama, cast e anticipazioni del film stasera

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna dell’avventura ad alta tensione con L’ultimo dei Templari. La pellicola del 2011, in onda oggi 11 dicembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Dominic Sena, regista statunitense noto al grande pubblico per opere come Kalifornia, Fuori in 60 secondi, Codice: Swordfish e Whiteout – Incubo bianco.

Il thriller fantasy, il cui titolo originale è Season of the Witch, è stato prodotto da Atlas Entertainment e distribuito da Medusa Film. Inoltre la sceneggiatura è a cura di Bragi F. Schut mentre le musiche e la fotografia sono rispettivamente di Atli Örvarsson e Amir M. Mokri. Ma qual è la sinossi de L’ultimo dei Templari?

L'ultimo dei Templari: trama e anticipazioni del film stasera

L’ultimo dei Templari è ambientato nel 1500. La Chiesa ha intrapreso una dura guerra in Terrasanta per punire gli infedeli e liberare Gerusalemme. Tra i tanti cavalieri al servizio del potente Papa ci sono anche Beham e Felson, due combattenti che per lungo tempo hanno eseguito gli ordini facendo stragi. Il senso di colpa per aver strappato alla vita persone innocenti a causa di un conflitto che nella realtà dei fatti è distante anni luce dagli insegnamenti di Gesù Cristo, la coppia di guerrieri decide di abbandonare il campo e tornare finalmente a casa. Giunti sul posto, i disertori si trovano al cospetto di uno scenario inquietante: tutto il paese è stato colpito dalla peste e la popolazione è stata decimata dallo spietato morbo.

Nonostante la grave defezione, il protagonista de L’ultimo dei Templari e il suo compagno di guerra vengono graziati dalla Chiesa che gli affida il compito di imprigionare la strega responsabile dell’epidemia e condurla in un monastero dove verrà costretta ad annullare la maledizione. Partono quindi per la spedizione la coppia di cavalieri assieme al prete Debelzaq, il combattente Eckhardt, l’imbroglione Hagmar e il chierico Kay. Quella che inizialmente appare un’impresa non particolarmente difficile ben presto si trasformerà in un’ardua missione dai risvolti inaspettati.

Il cast del film

In L’ultimo dei templari Nicolas Cage interpreta Behmen mentre Ron Perlman è Felson. Stephen Campbell Moore veste i panni di Debelzaq, Stephen Graham quelli di Hagamar e Ulrich Thomsen è Eckhart. Inoltre Claire Foy recita la parte di Anna, Robert Sheehan quella di Kay e Christopher Lee è il Cardinale D’Ambroise.

Hanno partecipato al film anche Kevin Rees nel ruolo di Dying Monk, Andrew Hefler in quello di Jail Bailiff. Gergö Horpácsi,

László Imre, Norbert Kovács e Zsolt Viktor Magyari sono dei soldati mentre Ada Michelle Loridans è Mila e Lisa Marie Dupree interpreta la ragazza della taverna. Completano il cast de L’ultimo dei Templari: Rebekah Kennedy, Matt Devere, Róbert Bánlaki, Barna Illyés, Kevin Killebrew, Simone Kirby, Elen Rhys, Nicholas Sidi, Rory McCann, Nicola Sloane e Fernanda Dorog.

