Divergent: notizie, cast e dove vederlo in tv

Tratto dal libro di Veronica Roth, Divergent è un film di Neil Burger del 2014. Ambientato in una versione distopica del futuro, è il primo di una serie di tre – gli altri sono Insurgent del 2015 e Allegiant del 2016 – che hanno al centro le vicende di Beatrice “Tris” Prior. È in programmazione il 12 Dicembre alle 21.20 su Italia 1.

Divergent: la trama

Divergent è ambientato in una Chicago di un imprecisato futuro che, per proteggersi da insidie mai specificate, è circondata da mura invalicabili, la società è suddivisa in 5 classi: gli Abneganti, il cui carattere predominante è la generosità, sono al governo; gli Eruditi, contraddistinti da spiccate doti intellettuali; i Candidi, che hanno onestà e rettitudine come loro caratteristica distintiva; i Pacifici, che si distinguono per educazione e cortesia; gli Intrepidi, che, in virtù della loro audacia e sprezzo del pericolo, hanno il compito di proteggere la città. L’appartenenza a queste classi è determinata da un test, che i cittadini devono svolgere a 16 anni, ma c’è la possibilità di scegliere liberamente. Beatrice Prior, a seguito del test, condotto da Tori, risulta essere una Divergent, adatta cioè ad appartenere a più classi. Questi sono considerati pericolosi, quindi soppressi. Ma Tris è protetta da Tori e riesce a sfuggire questo destino. Sceglie così gli Intrepidi, ma deve sottoporsi a un percorso di formazione, sapendo che chi non lo supera diventerà un Escluso, e sarà separato dal tessuto sociale. Nel corso delle prove, che Tris supererà con difficoltà, è tenuta d’occhio da Quattro, il suo istruttore. Tra loro vi è ben presto una forte attrazione.

Capisce che Tris è una Divergent, ma non lo rivela. In seguito si scoprirà che anche Quattro lo è. Tris riesce a superare le prove attitudinali e conquistare un posto tra gli Intrepidi. Jeanine, leader degli Eruditi, classe a cui appartiene suo fratello Caleb, anche se la loro famiglia è Abnegante, sottopone tutti gli Intrepidi ad assumere un congegno che li renderà sempre individuabili. In realtà il congegno serve a coartare la loro volontà, spingendoli a sopprimere gli Abneganti, rivali degli Eruditi. Su Tris questo non ha alcun potere, in virtù della sua condizione. Riusciranno Tris, Caleb e Quattro a sventare il piano di Jeanine?

Il cast del film di Neil Burger

Per la protagonista Beatrice “Tris” Prior, la scelta è caduta su Shailene Woodley. Theo James interpreta il ruolo di Tobias “Quattro” Eaton, che nel corso del film si scoprirà essere un Divergent, come Tris. Ashley Judd interpreta Natalie Prior, madre di Tris, mentre il padre Andrew è Tony Goldwyn. Alla figlia di Lenny Kravitz, Zoe Kravitz è affidato il ruolo di Christina, mentre Caleb è interpretato da Ansel Elgort. Kate Winslet, infine, è Jeanine Matthews, guida degli Eruditi.

Divergent, le opinioni della critica

Divergent non ha fatto impazzire la critica, che gli ha imputato l’eccessiva similitudine con Hunger Games. In effetti, dall’ambientazione alla protagonista, tutto sembra richiamare il film di Gary Ross. Anche la direzione di Neil Burger segue troppo pedissequamente il libro e non ha guizzi: scarsa personalità. Gli incassi sono comunque stati ottimi 288 milioni di dollari, molto più di quanto sia costato produrlo (85 milioni).

Le curiosità del film con Shailene Woodley

Cominciamo proprio dalla protagonista di Divergent: Shailene Woodley ha dapprima opposto un secco rifiuto a far parte del cast; c’è voluta l’opera di convincimento di Jennifer Lawrence per farla capitolare.

Theo James non è stata la prima scelta per il ruolo di Quattro: gli autori pensavano a Jeremy Irvine, che rispose con un secco no: “Non voglio essere visto solo come un idolo delle teenager”. Lo stesso Theo James non ha voluto alcuno stuntman e ha interpretato personalmente ogni scena.

Lo stato di gravidanza di Kate Winslet ha imposto che non venisse inquadrata per intero in parte delle scene di Divergent.

Tra le scene eliminate, una tra Tris e Quattro, che non ne avrebbe permesso la visione al pubblico USA sotto i tredici anni.

Come accade spesso nei film, l’età degli attori non corrisponde a quella dei personaggi: Theo James aveva 28 anni quando interpretò il 18enne Quattro; Shailene Woodley superava di sette anni l’età della 16enne Tris.

